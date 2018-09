Đình Hải - Minh Tú làm giám khảo 'tan chảy'

Vũ công Bảo Long và Mỹ Linh trình diễn điệu Valse chậm trên nền 'If u were a painting' rất lãng mạn, bay bổng. Họ như hòa vào từng giai điệu của ca khúc nên nhảy đầy say đắm, mềm mại, thướt tha ( xem video ).