Diệp Lâm Anh đầu tư hàng hiệu để đón So Ji Sub đến Việt Nam

Diệp Lâm Anh thần tượng So Ji Sub vì anh là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc và châu Á. Anh từng vào các vai soái ca của màn ảnh, từ chủ quân Joo Joong Won của 'Master's Sun' tới chàng John Kim của 'Oh My Venus'. Dù đã ở độ tuổi 40 anh vẫn khiến các chị em mê mệt như thuở còn trẻ trung trong 'Giày Thủy Tinh' hay 'I'm Sorry', 'I Love You' đình đám một thời.