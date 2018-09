Diệp Lâm Anh che vòng hai khi đi sự kiện cùng chồng thiếu gia

Diệp Lâm Anh và chồng tới chúc mừng quán quân Ngôi sao Việt 2014 Tùng Mini tái xuất làng nhạc. Anh vừa ra MV 'Hate you but I miss you' mang phong cách, màu sắc Hàn Quốc. Tùng Mini từng chuyển hướng sang kinh doanh, vắng mặt trong làng giải trí gần 4 năm. Được bạn bè, khán giả động viên, anh quyết định trở lại sân khấu.