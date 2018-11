Diễn viên Xuân Phúc sắp cưới vợ

Nam diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm 2' cho biết chuyện kết hôn đã được gia đình rục rịch từ lâu. "Vì một số lý do mà chương trình The Face bị trễ lịch quay so với dự kiến. Do đó vô tình lịch phát sóng chương trình trùng với thời điểm tôi chuẩn bị cho hôn lễ. Vợ chồng tôi cũng gắn bó bên nhau được 3 năm. Tôi vốn kín tiếng nên chỉ khi chắc chắn có tin vui, tôi mới công khai chuyện tình cảm. Cũng vì bận tập trung cho The Face và một số dự án khác nên tôi không muốn chia sẻ quá sớm về hôn lễ", anh nói.