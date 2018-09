Diễn viên Linh Nga tự hào về hai con gái vừa xinh đẹp lại học giỏi

Linh Nga cho biết, thời điểm này cô khá bận rộn vì chuẩn bị phát hành phim ngắn 'What's the good of being good?' vào tháng 11. Do đó, cô luôn tận dụng thời gian rảnh vào dịp cuối tuần để đưa mẹ và hai con đi chơi.