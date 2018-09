Diễn viên gốc Việt của phim 'Star Wars' sắp đến Việt Nam

Cuối tháng 11 tới, Kelly Marie Trần sẽ hội ngộ với Ngô Thanh Vân để quảng bá cho phần 8 của seri phim ăn khách.

Theo thông tin từ nhà phát hành Star Wars: The Last Jedi, cuối tháng 11, diễn viên gốc Việt Kelly Marie Trần sẽ đến Việt Nam. Cô cùng Ngô Thanh Vân có buổi gặp gỡ báo chí trong sự kiện quảng bá bom tấn mới nhất của thương hiệu phim đình đám Star Wars. Trong phần 8 của phim, Kelly Marie Trần đảm nhận vai Rose Tico, một thành viên hậu thuẫn của phi đoàn thuộc quân Kháng chiến. Riêng Ngô Thanh Vân thủ vai Paige Tico, em gái của Rose, một xạ thủ thuộc quân Kháng chiến.

Hình ảnh của Kelly Marie Trần trong phần 8 của 'Star Wars'.

Với các fan của Star Wars, Kelly Marie Trần là gương mặt hoàn toàn mới lạ. Nữ diễn viên gốc Việt sinh ra và lớn lên tại San Diego, tốt nghiệp Đại học California. Để theo đuổi đam mê diễn xuất, cô bắt đầu đi hát tại nhà hát kịch địa phương, tập luyện với những nhóm hài uy tín như iO West, Second City và Upright Citizens Brigade. Năm 2011, cô góp mặt trong các seri phim hài, video quảng cáo, phim ngắn trên Youtube và làm khách mời trên một số show truyền hình của Mỹ. Các phim nổi tiếng cô từng tham gia như seri hài chiếu trên mạng Ladies Like Us, phim sitcom About a Boy, phim ngắn Periods Aren't That Gross. Với việc có tên trong dàn diễn viên Star Wars, Kelly Marie Trần được công chúng biết đến nhiều hơn.

Ngô Thanh Vân đóng vai em gái của Kelly Marie Trần trong seri bom tấn này.

Cũng giống như Kelly Marie Trần, Ngô Thanh Vân phải nỗ lực rất nhiều để tham gia phim bom tấn này. Trước đó, cô đã xuất hiện trong một số dự án quốc tế như Biệt đội ưng biển vào năm 2009 của Trung Quốc, phim hành động 13 tập Những thiên thần đỏ do MTV châu Á và MediaCorp sản xuất, Ngọa hổ tàng long - Thanh gươm định mệnh. Cô cũng hoàn thành xong vai diễn trong phim Tiên và một số phim khác của Netflix có sự góp mặt của tài tử Will Smith.

Trailer 'Star Wars: The Last Jedi'

Trailer phim 'Star Wars The Last Jedi'

Trong Star Wars: The Last Jedi, câu chuyện của Skywalker vẫn tiếp tục khi các anh hùng từ phần phim Thần Lực Thức Tỉnh tham gia vào những huyền thoại thiên hà trong một cuộc phiêu lưu mang tính lịch sử, mở ra những bí mật lâu đời của Lực lượng và những phát hiện chấn động trong quá khứ. Phim có dàn diễn viên nổi tiếng như: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Trần, Laura Dern và Benicio Del Toro.

Star Wars: The Last Jedi sẽ công chiếu tại Việt Nam từ ngày 15/12.