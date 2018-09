Điểm trừ của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016

Quá nhiều tiết mục ca nhạc cùng thời lượng dài là lý do khiến khán giả bị mất tập trung khi theo dõi đêm thi.

Tối 28/8, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 với chủ đề Ngọc viễn đông diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP HCM) trong sự mong chờ của hàng triệu khán giả. Thảm đỏ của chương trình náo nhiệt từ 18h quy tụ nhiều người đẹp trưởng thành từ cuộc thi qua các thời kỳ gồm: Hoa hậu Hà Kiều Anh, Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Thùy Dung, Ngọc Hân, Thu Thảo, Á hậu Dương Tú Anh, Huyền My, Diễm Trang... Nhiều gương mặt nổi tiếng khác của làng giải trí cũng háo hức đi xem chương trình như Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Diễm Hương, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, hoa hậu Đền Hùng Giáng My, Diễm My 9X, ca sĩ Tóc Tiên, diễn viên Midu...

Bên cạnh 3 màn thi chính gồm trình diễn áo dài, bikini, dạ hội của Top 30 hay màn ứng xử của Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016, phần văn nghệ là điểm thu hút sự chú ý của khán giả. Đúng như hứa hẹn, các tiết mục ca nhạc đều được dàn dựng công phu với sự xuất hiện Thu Minh, Tóc Tiên, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Hà Anh Tuấn và Bi (Rain). Màn đu dây trên không của Đông Nhi và Tóc Tiên trong ca khúc Ngày mai mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ. Bài hát Ngọc ngà Việt Nam do Thu Minh thể hiện được nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác riêng theo chủ đề của đêm thi cho thấy mức độ đầu tư của ban tổ chức.

Tuy nhiên, quá nhiều tiết mục ca nhạc khiến khán giả có cảm giác đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 giống như một chương trình tạp kỹ, đề cao tính giải trí và yếu tố âm nhạc thay vì tôn vinh sắc đẹp của 30 cô gái.

Tất cả các tiết mục trong đêm chung kết đều được dàn dựng công phu.

Được cho là điểm thu hút của chương trình nhưng sự góp mặt của ca sĩ Hàn Quốc Bi (Rain) không tạo nên hiệu ứng như khán giả mong đợi. Sau phần thi ứng xử của Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016, Bi (Rain) xuất hiện trong sự hò reo không ngớt của người hâm mộ và biểu diễn liên tục 4 bài hát It's raining, La Song, 30 sexy và My girl. Chàng ca sĩ có ngoại hình nam tính cùng những động tác vũ đạo đẹp mắt. Tuy nhiên, khả năng hát live của anh lại làm khán giả thất vọng vì chất giọng yếu, hát không rõ lời. Bi (Rain) thậm chí còn bị chê, hát thều thào như hết hơi. Không những thế, việc sắp xếp 4 tiết mục liên tiếp của anh cũng làm người xem cảm thấy nhàm chán vì cho rằng, ban tổ chức quá ưu ái nam ca sĩ đến mức biến đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 giống như đêm nhạc riêng của anh.

Bi (Rain) hát không rõ lời, giọng như thều thào trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016.

Trước tiết mục của Bi (Rain), MC Ái Phương đang giới thiệu với khán giả về căn phòng bí ẩn chứa ghế đăng quang, đôi giày ánh sáng, quyền trượng và vương miện dành cho tân hoa hậu. Đúng lúc này, ánh sáng bỗng nhiên tắt phụt, giọng nói ngạc nhiên "Gì vậy" của Ái Phương lọt vào mic. Khi khán giả đang hoang mang vì nghĩ rằng đã có lỗi kỹ thuật xảy ra trên sóng truyền hình trực tiếp, một đoàn "đạo chích" đột nhập sân khấu, dẫn dắt vào sự xuất hiện của đoàn vũ đạo Huỳnh Mến. Sự dàn dựng này không những không mang đến bất ngờ cho người xem mà còn bị nhận xét là không ăn nhập với tổng thể nội dung chương trình.

Thời lượng quá dài cũng khiến khán giả khó tập trung vào nội dung chương trình. Quá nhiều tiết mục ca nhạc cùng với quảng cáo cũng là lý do khiến cho thời gian diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 lên tới gần 4 tiếng đồng hồ. Chương trình được bắt đầu lúc 20h10 và kết thúc vào 23h55. Thời lượng dài gây cảm thấy mất tập trung, sốt ruột cho khán giả trước khi chứng kiến giờ phút đăng quang của tân Hoa hậu Đỗ Thùy Linh. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội chê bai, đêm chung kết quá dài dòng: "Tôi thấy chương trình dài quá. Tôi thích ngắn gọn như Hoa hậu Hoàn Vũ để người xem không thấy mệt vì thực ra mọi người muốn xem thí sinh thi hơn là nghe hát", khán giả Thu Hương (Hà Nội).

Một điểm trừ khác của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 là màn giao lưu thiếu lưu loát của dàn hoa hậu các thời kỳ bao gồm Hà Kiều Anh, Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Thùy Dung, Đặng Thị Ngọc Hân và Đặng Thu Thảo. Dù có nhiều năm kinh nghiệm và được chuẩn bị trước nhưng các cựu hoa hậu vẫn tỏ ra ấp úng, lúng túng khi phát biểu. Trước câu hỏi 'Suy nghĩ của bản thân về sứ mệnh Hoa hậu Việt Nam từng trải qua', cả Đặng Thu Thảo và Hà Kiều Anh đều không đi vào trọng tâm mà cho thấy cảm giác hồi hộp giống như các đàn em trong đêm chung kết. Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương và Trần Thị Thùy Dung cũng không thể hiện được sự khéo léo khi trả lời câu hỏi của MC về sứ mệnh mà mình từng trải qua. Duy chỉ có Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân và Nguyễn Thị Huyền chứng tỏ được sự đĩnh đạc, trôi chảy trong màn phát biểu.

Đêm chung kết chứng kiến sự đăng quang của tân hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Dù vậy, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam vẫn gây ấn tượng với khán giả bởi sân khấu hoành tráng. Màn đồng diễn của 30 thí sinh được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng là điểm cộng của chương trình. Tuy nhiên, việc sử dụng màn hình led rộng và lạm dụng hiệu ứng ánh sáng để làm nổi bật sự hoành tráng của sân khấu khiến cho khán giả bị phân tâm, khó theo dõi phần thi của Top 30 trong đêm chung kết.

Sau 5 tháng được tổ chức từ vòng sơ khảo, đêm chung kết tối qua đã tìm ra ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Đó là Đỗ Mỹ Linh, cô sinh viên sinh năm 1996 của Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Nguyên Anh

Ảnh: Maison de Bil