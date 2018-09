Diễm My tóc ngắn trẻ trung dự sinh nhật Đỗ Mạnh Cường

Diễm My trông trẻ trung, khác lạ khi xuất hiện với mái tóc ngắn. Chị được mời dự tiệc sinh nhật tổ chức tại một biệt thự ở TP HCM. Nữ diễn viên 54 tuổi diện trang phục phiên bản màu đỏ trong sưu tập 'The little black dress' mới ra mắt của Đỗ Mạnh Cường.