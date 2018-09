Diễm My 'nữ hoàng ảnh lịch' không thi hoa hậu năm 1989 vì thừa chiều cao

Cuộc thi nhan sắc thời đó quy định thí sinh tối đa 23 tuổi và cao từ 1,55m đến 1,65m, trong khi Diễm My 27 tuổi, cao 1,73m.

Doanh nhân Huy Cận hôm 11/7 đăng tải bức ảnh thời trẻ của diễn viên Diễm My trên trang cá nhân cùng lời chia sẻ: "Vào những năm 1980 các cuộc thi nhan sắc quy định nữ có chiều cao từ 1,55m đến 1,65m trong khi Diễm My cao 1,73m. Đó là lý do chị không tham dự bất kỳ cuộc thi nào vì dư chiều cao. Năm đó người đoạt giải hoa hậu là Bùi Bích Phương, 17 tuổi cao 1,57m". Thông tin này khiến không ít khán giả bất ngờ bởi vào thập niên 80, Diễm My đã nổi tiếng về nhan sắc với danh hiệu 'Nữ hoàng ảnh lịch' đồng thời từng tham gia một số bộ phim điện ảnh.

Diễm My kể, vào năm 1988 khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên được báo Tiền Phong tổ chức tại Hà Nội, chị không hề biết thông tin. Vào năm 1989 khi cuộc thi Hoa hậu TP HCM lần đầu diễn ra, Diễm My cũng bỏ lỡ cơ hội dự thi vì không đủ tiêu chuẩn theo quy định của ban tổ chức. Năm này, Hoa hậu Lý Thu Thảo đã chiến thắng.

Nhan sắc của 'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My những năm 80.

Chị nhớ lại: "Ngày ấy không phải mình muốn là được thi mà phải có giấy mời của Thành đoàn gửi đến. Năm 1989 là năm đầu tiên có sân chơi nhan sắc dành cho phụ nữ ở miền Nam nên Thành đoàn đã gửi giấy mời cho những gương mặt triển vọng, trong đó có một số nghệ sĩ đang nổi. Tôi là một trong những người nhận được giấy mời. Tuy nhiên trong giấy mời có ghi rõ quy định của cuộc thi là thí sinh ở độ tuổi từ 16 đến 23, hộ khẩu TP HCM, tốt nghiệp Trung học và có chiều cao từ 1,55m đến 1,65m. Rõ ràng tôi đủ tiêu chuẩn về hộ khẩu, học vấn nhưng lại quá độ tuổi. Năm đó tôi 27 tuổi, sở hữu chiều cao vượt trội 1,73m. Do đó tôi biết mình không đủ tiêu chuẩn và nếu thi thì chắc chắn cũng bị loại".

Vào thập niên 80, công chúng thường đặt ra tiêu chuẩn về vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam là phải có gương mặt đậm chất Á đông trong khi Diễm My lại có nét hơi giống phương Tây như đôi mắt sâu, sống mũi cao. Nữ diễn viên cười nói rằng, nếu như chị xuất hiện ở một sân chơi nhan sắc nào đó thì cũng không khác gì 'người nước ngoài' lọt vào cuộc thi. Ngẫm về quá khứ, chị không cảm thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội tham dự Hoa hậu Việt Nam.

Sau này khi đã kết hôn và làm mẹ, Diễm My cũng nhận được không ít lời mời thi Hoa hậu Quý bà ở quy mô trong nước và quốc tế. Thế nhưng chị đều từ chối bởi không muốn bon chen, sân si. Chị quan niệm thay vì phấn đấu có một danh hiệu về nhan sắc, chị mong được khán giả công nhận mình ở vai trò diễn viên. "Ngày trẻ có thể người ta khen tôi đẹp, chê tôi diễn dở nhưng hiện tại tôi mong họ khen tôi diễn hay dù tôi chỉ đóng những vai phụ huynh. Khi 20 tuổi tôi nghĩ việc quay phim như đi dạo bởi thời đó mình trẻ, lại chưa có nhiều kinh nghiệm. Còn bây giờ tôi dành trọn tâm huyết hóa thân vào từng vai diễn. Ở tuổi này, để lại ấn tượng cho khán giả là rất khó khăn", chị cho biết.

Ở lứa tuổi U60, nữ diễn viên rất mãn nguyện khi tổ ấm hạnh phúc, hai con gái đều trưởng thành.

Diễm My bắt đầu bén duyên nghệ thuật vào năm 1979 khi mới 17 tuổi và đang là nữ sinh trường trung học Bùi Thị Xuân. Bộ phim đầu tay của chị là Trang giấy mới do đạo diễn Lê Dân thực hiện. Năm 1983, chị đóng vai chính đầu tiên trong phim Tiếng sóng nhưng diễn xuất không được đánh giá cao. Cũng từ năm này chị bắt đầu 'nổi như cồn' với vai trò người mẫu ảnh lịch. Những năm 80 chị được mệnh danh là 'Nữ hoàng ảnh lịch', sau đó liên tiếp xuất hiện trong nhiều bộ phim như Dòng sông hoa trắng, Vua Lửa, Về trong sương mù... Năm 1994 chị kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức và rời xa nghệ thuật để làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Từ năm 2004 đến nay, Diễm My mới đóng phim trở lại. Đã gần 60 tuổi nhưng chị vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung.

Diễm My rất mãn nguyện về cuộc sống hiện tại khi hai con gái Thùy My (22 tuổi) và Quế My (18 tuổi) đều đã trưởng thành, tình cảm của hai vợ chồng chị vẫn gắn bó mặn nồng sau 25 năm sống chung. Thùy My đang du học ngành truyền thông tại Mỹ và Quế My cũng sắp sang đây để học sản xuất phim.

"Nhiều người hỏi tôi có hối hận khi hy sinh sự nghiệp bao nhiêu năm để lo cho gia đình. Tôi luôn trả lời: 'Không'. Tôi đang nắm giữ trong tay chiếc 'chìa khóa vàng', đó là một tổ ấm hạnh phúc mà biết bao nhiêu nghệ sĩ trong showbiz này mơ ước. Vậy tại sao tôi phải bỏ nó để chạy theo tiếng gọi của danh vọng? Nếu tôi cứ mải đi đóng phim để xây dựng sự nghiệp riêng, liệu cuộc hôn nhân của tôi còn tồn tại đến bây giờ không? Tôi nghĩ khi làm mẹ, bất cứ người phụ nữ nào cũng có trách nhiệm muốn nuôi dạy con cho tốt và không màng đến bản thân", chị tâm sự.