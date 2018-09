Diễm My hào hứng với vai diễn trong phim đầu tư 12 tỷ

Diễm My tiếp tục được mời hợp tác cùng ê kíp của hai đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân sau thành công của phim 'Gái già lắm chiêu'. Trong phim mới, cô sẽ phải cắt tóc ngắn để phù hợp với nhân vật nữ chính - một ca sĩ chuyên hát lót ở phòng trà. Để vào vai ca sĩ, Diễm My đã đến 'thọ giáo' danh ca Bảo Yến. Diễm My tiết lộ, vai diễn này của cô rất khác biệt, phải gọi là 'mụ đàn bà bà luôn khó chịu, ăn mặc diêm dúa'.