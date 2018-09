Diễm My bị loại trong bán kết 'Bước nhảy hoàn vũ'

Đánh giá về bài thi của Diễm My, giám khảo Khánh Thi cho rằng, nữ diễn viên biểu cảm tốt trên gương mặt. Cô thích phần múa lụa solo của Diễm My nhưng chưa hài lòng về phần khiêu vũ giữa cô và Kosta. Biên đạo múa Trần Ly Ly cũng đồng quan điểm với Khánh Thi. Tuy nhiên, chị cũng khen Diễm My đã tiến bộ, bản lĩnh, đặc biệt là nỗ lực tập múa điệu truyền thống của Trung Quốc chỉ trong một tuần. Bài thi của Diễm My đạt tổng điểm 37.