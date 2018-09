Diễm My 9X tức tưởi vì bị lừa tình

Diễm My cho biết, trong phim trước, cô ít "chạm mặt" Linh Sơn, nhưng trong 'Kungfu Phở' thì hai nhân vật rất thân mật nên thường phải diễn chung. Cũng nhờ gặp gỡ nhau thường xuyên, Diễm My và Linh Sơn rất "tâm đầu ý hợp" trong suốt quá trình quay. Tuy nhiên, nếu như trên phim họ rất ngọt ngào, ở ngoài đời lại suốt ngày cãi vã, nạt nộ nhau. Diễm My tiết lộ, Linh Sơn rất kỹ tính, trước khi quay anh luôn đi hỏi từ đạo diễn đến quay phim để hiểu rõ phân đoạn. Song, cũng vì quá kỹ, suốt ngày hỏi nên đôi khi Linh Sơn làm mọi người khó chịu. Trong khi đó, Linh Sơn rất hài lòng khi được đóng cùng Diễm My. Anh nhận xét, cô là diễn viên không ngại khó, dù bị bầm dập nhưng không than lời nào.