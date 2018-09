Diễm My 9X thay 3 bộ trang phục khi dạo chơi Hàn Quốc

Diễm My vừa có chuyến công tác Hàn Quốc để tham dự liên hoan phim Diaspora. Sau khi hoàn thành loạt sự kiện thuộc liên hoan phim, Diễm My mới dành thời gian nghỉ ngơi, tham quan thủ đô Seoul và thành phố cảng Incheon. Diễm My thức dậy từ sớm để trang điểm và làm tóc.