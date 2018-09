Diễm My 9X ngồi gác chân lên ghế ăn cơm

Diễm My tâm sự: 'Tôi biết từ trước đến nay, nhiều nhà sản xuất và đạo diễn thường tìm đến mình là do họ muốn kiếm một nhân vật xinh đẹp như trong kịch bản hơn là một diễn viên có khả năng hoá thân vào nhân vật. Với phim 'Chạy đi rồi tính' thì hoàn toàn khác. Hai anh đạo diễn nói rằng họ không cần Diễm My đẹp mà chỉ cần Diễm My hoá thân trọn vẹn cho vai diễn. Đây là một dự án đặc biệt với một vai diễn khá nặng ký. Đó là lý do suốt gần một năm qua, tôi không tham gia dự án phim nào'.