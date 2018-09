Diễm My 9X, Linh Sơn mâu thuẫn trên phim trường

Hai diễn viên khi đóng phim thì ngọt ngào còn ngoài đời suốt ngày cãi vã.

Diễm My 9X vừa tham gia bộ phim điện ảnh mới mang tên Kungfu Phở. Trong phim, cô có dịp tái ngộ Linh Sơn - bạn diễn trong phim Để Mai tính 2.

Diễm My cho biết, trong phim trước, cô ít "chạm mặt" Linh Sơn, nhưng trong Kungfu Phở thì hai nhân vật rất thân mật nên thường phải diễn chung. Cũng nhờ gặp gỡ nhau thường xuyên, Diễm My và Linh Sơn rất "tâm đầu ý hợp" trong suốt quá trình quay. Tuy nhiên, nếu như trên phim họ rất ngọt ngào, ở ngoài đời lại suốt ngày cãi vã, nạt nộ nhau. "Có hôm vì tranh cãi làm sao để thể hiện cảm xúc nhân vật tốt nhất mà chúng tôi giận nhau không thèm nói chuyện".

Diễm My tiết lộ, Linh Sơn rất kỹ tính, trước khi quay anh luôn đi hỏi từ đạo diễn đến quay phim để hiểu rõ phân đoạn. Song, cũng vì quá kỹ, suốt ngày hỏi nên đôi khi Linh Sơn làm mọi người khó chịu. Trong khi đó, Linh Sơn rất hài lòng khi được đóng cùng Diễm My. Anh nhận xét, cô là diễn viên không ngại khó, dù bị bầm dập nhưng không than lời nào.

Diễm My 9X và Linh Sơn.

Câu chuyện Kungfu Phở có mô-típ giống tích truyện Mỵ Châu - Trọng Thủy, vừa lãng mạn nhưng cũng vừa ngang trái. Diễm My chia sẻ, vai diễn Châu Nhi của cô có bề ngoài "chụp giựt" nhưng ẩn sâu bên trong là cô gái luôn khao khát yêu thương vì bị mất mẹ từ khi mới sinh. Cha của cô - ông Vũ Gia - lúc nào cũng lo cho sự nghiệp nấu phở nên cô thường thui thủi một mình. Khi gặp Đoàn (Linh Sơn đóng), cô si tình đến mù quáng vì được anh rất chiều chuộng.

Kungfu Phở thuộc thể loại phim hành động, hài hước. Phim bắt đầu với câu chuyện diễn ra cách đây 25 năm, liên quan đến Vân Cù đại sư danh chấn giới Phở lâm với bí kíp kung-fu phở. Ông có hai cô con gái, chị là Cô Cô (NSƯT Mỹ Duyên) mạnh mẽ, cá tính, em là Vân Nhi (NSƯT Mỹ Uyên) xinh đẹp dịu dàng. Cuộc chiến tranh giành bí kíp và cả tình yêu từ Vân Nhi của hai sư đồ nổi tiếng của Vân Cù đại sư là Vũ Gia (Hoàng Phúc) và Cồ Gia (Mai Sơn) đã trở thành một cuộc chiến “long trời lở đất”, và kết quả cuối cùng Vũ gia đã trở thành "Thiên hạ đệ nhất phở" được quyền giữ bí kíp trong tay.

Nhưng sự đời oan trái vẫn chưa dừng lại, 25 năm sau, trận chiến ấy lại một lần nữa được tái hiện đầy kịch tính với hai anh chàng Đoàn (Linh Sơn) và Trọng (Mai Nguyễn) của nhà Cồ gia và Châu Nhi (Diễm My) của nhà Vũ gia.

Hân Quy