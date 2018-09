Diễm My 9X hôn bạn trai trong ngày tốt nghiệp

Sáng nay, Diễm My làm lễ tốt nghiệp Đại học Ngoại thương cơ sở 2 ở TP HCM. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh bạn trai đến chúc mừng và cô còn thắm thiết hôn lên má anh. Điều này khiến nhiều người bất ngờ, vì hồi 12/2014 Diễm My tuyên bố họ đã chia tay nhau do tính cách không hợp. Tuy nhiên, trên thực tế hai người chỉ chia tay một tháng rồi sau đó quay lại với nhau.