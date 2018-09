Diễm My 9X học võ Brazil để tự vệ

Diễm My bồi thêm vài cú đá hiểm hóc để hạ gục đối tượng. Cô hy vọng sau khi thành thục bộ môn nhu thuật Brazil sẽ tự tin ứng phó với mọi tình huống phức tạp. 'Tôi từng bị cướp tấn công nhưng lóng ngóng không biết phản ứng thế nào. Rất may là lần đó tôi không bị thương tích gì. Lần sau còn gặp những tên tội phạm như vậy, tôi sẽ cho hắn nếm đòn', Diễm My nói.