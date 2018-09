Demi Lovato 'quậy' tưng bừng với fan Việt

Demi Lovato là nhân vật xuất hiện cuối cùng trong đêm nhạc. Cô thể hiện 10 ca khúc hit trong sự nghiệp như 'Let it go', 'Really don't care', 'The middle', 'Sky scraper', 'Give your heart a break'... Nữ ca sĩ có giọng hát khỏe khoắn, phong cách trình diễn nhiệt tình. Cô mang khán giả đến với nhiều cảm xúc, khi ngọt ngào, sâu lắng, lúc dữ dội, mạnh mẽ.