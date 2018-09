Đêm diễn của Richard Clayderman bán vé 6 triệu đồng

Buổi diễn duy nhất của huyền thoại piano thế giới tại Hà Nội có giá vé dao động từ 600.000 đồng đến 6 triệu đồng.

Cuối tháng 6 vừa qua, nghệ sĩ piano người Pháp Richard Clayderman đã thông báo về tour diễn mùa hè tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Ông sẽ biểu diễn một đêm duy nhất tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào ngày 23/8. Thông tin này khi công bố đã làm những người yêu nhạc trong nước xôn xao bởi đây là lần đầu tiên Richard Clayderman có dịp trực tiếp thể hiện những bản nhạc nổi tiếng cho khán giả Việt.

Trong buổi họp báo vào sáng 23/7, ban tổ chức tiết lộ, Richard Clayderman đáp chuyến bay đến Hà Nội vào ngày 22/8. Ông có buổi gặp gỡ giới truyền thông trước buổi diễn và sau khi kết thúc chương trình, ngày 24/8, ông tiếp tục lên đường lưu diễn ở các quốc gia khác. Ê kíp đi theo Richard Clayderman gồm 5 người, trong đó có một kỹ sư âm thanh, một kỹ sư ánh sáng nhằm đảm bảo chất lượng cho đêm diễn.

Nghệ sĩ piano Richard Clayderman.

Để mời Richard Clayderman sang Việt Nam, ban tổ chức đã liên hệ với công ty quản lý của nghệ sĩ nổi tiếng này từ 2 năm trước. Sau nhiều lần thương thảo với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp, Richard đã ký hợp đồng với mức cát-xê "khủng". Trong hợp đồng, ông còn đưa ra một danh sách những yêu cầu về điều kiện ăn ở, đi lại, sân khấu, thậm chí cả việc sử dụng, bảo vệ hình ảnh của ông trên các phương tiện truyền thông. Ban tổ chức bật mí, thông thường trong các buổi diễn, Richard Clayderman chỉ cho phép các đơn vị báo chí tác nghiệp trong 6 phút đầu tiên. Thời gian còn lại, ông không muốn có bất cứ tiếng động hoặc âm thanh nào làm ảnh hưởng đến tâm trí mình. Ngoài ra, toàn bộ hình ảnh và video biểu diễn của Richard Clayderman đều được công ty riêng quản lý và kinh doanh.

Về chương trình tại Hà Nội vào ngày 23/8, ban tổ chức cho biết, họ đã có đầy đủ danh sách các tác phẩm mà huyền thoại piano thế giới sẽ biểu diễn. Tuy nhiên, tên các nhạc phẩm được giữ bí mật đến phút chót. Ngoài những bản nhạc quen thuộc, Richard cũng thể hiện một số tác phẩm trong album mới phát hành của ông. Một điều đặc biệt trong chương trình, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy và dàn dây 8 người của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ tham gia biểu diễn cùng Richard Clayderman. Bùi Công Duy cũng là người góp phần giúp ban tổ chức liên hệ được với Richard.

Theo kế hoạch ban đầu, đêm diễn của Richard Clayderman sẽ kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, ban tổ chức sẽ bàn bạc để rút gọn chương trình xuống còn khoảng 90 phút. Giá vé được bán với mức dao động từ 600.000 đồng đến 6 triệu đồng. Hiện tại, đã có hàng nghìn người đặt vé xem Richard nên đơn vị tổ chức kỳ vọng, đêm diễn sẽ thành công và tạo được hiệu ứng mạnh trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Nghệ sĩ violin Bùi Công Duy sẽ tham gia đêm diễn của Richard Clayderman tại Hà Nội vào ngày 24/8.

Richard Clayderman sinh năm 1953, là một nghệ sĩ dương cầm tài năng của Pháp. Ông theo học Nhạc viện Paris và được đào tạo trở thành nghệ sĩ piano cổ điển. Tuy nhiên sau đó Richard lại theo đuổi âm nhạc phổ thông và những tình khúc đương đại. Những nhạc phẩm trữ tình ngọt ngào của Richard làm say mê khán giả nhiều thế hệ như Yesterday, The Sound of Silence, Memory, A Time For Us hay Winter Sonata...

Trong sự nghiệp hơn 40 năm biểu diễn, Richard đã phát hành hàng trăm album và tổng cộng đã bán được hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Riêng album Ballade Pour Adeline bán được 24 triệu bản. Ông đã biểu diễn hơn 2.000 buổi hòa nhạc tại hơn 50 quốc gia và được sách kỷ lục Guiness ghi danh là Nghệ sĩ piano thành công nhất thế giới.

Richard Clayderman có phong cách độc đáo với lối chơi đàn điêu luyện, phong thái nghệ sĩ và đặc biệt là những giai điệu đi vào chiều sâu tâm hồn. Ông mang nghệ thuật piano đến gần với công chúng hơn, khơi dậy những rung động trái tim nhiều thế hệ bằng thứ âm nhạc của tình yêu, sự lãng mạn và yêu đời.

Quỳnh Như