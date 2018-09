'Deadpool 2', 'Star Wars' cạnh tranh rạp Việt trong tháng 5/2018

Hai 'bom tấn' của Hollywood đồng loạt công chiếu tại Việt Nam.

Love, Simon (Thương mến, Simon)

Khởi chiếu: 4/5

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel

Simon Spier (Nick Robinson) là một học sinh cấp ba. Giống như bạn bè, Simon cũng có một gia đình hạnh phúc, một vài người bạn tốt và học ở một trường trung học nổi tiếng. Tuy nhiên, Simon có một bí mật đã chôn giấu từ rất lâu: cậu yêu người cùng giới. Qua Internet, Simon làm quen với một nickname là Blue và sau một thời gian trò truyện, cả hai nảy sinh mối quan hệ đặc biệt, xuất phát từ sự thông cảm lẫn nhau. Tuy nhiên, bí mật này của Simon đã bị một người bạn phát giác và mọi chuyện rắc rối cũng bắt đầu từ đó.

Trailer phim 'Love, Simon'

Love, Chunibyo & Other Delusions! Take on Me (Tuổi mới lớn mộng mơ)

Khởi chiếu: 4/5

Thời lượng: 107 phút

Diễn viên lồng tiếng: Jun Fukuyama, Maaya Uchida, Chinatsu Akasaki

Chuunibyou demo Koi ga Shitai là series Anime TV nổi tiếng của giới trẻ Nhật với hai season đã ra mắt. Phiên bản điện ảnh lần đầu được công chiếu năm 2013 và phần hai với tựa Take on Me được khán giả rất mong đợi. Nội dung phim kể cô nàng Rikka chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba và bước vào kỳ thi đại học. Kỳ nghỉ xuân đến, Rikka nhận được tin phải chuyển đến Italy sống cùng chị Toka. Đây là chuyện 'sét đánh' với Yuta - bạn trai của Rikka. Không chấp nhận, Yuta và hội bạn thân lên kế hoạch để Rikka bỏ trốn.

Trailer phim 'Love, Chunibyo & Other Delusions! Take on Me'

Death Wish (Thần chết)

Khởi chiếu: 5/4

Thời lượng: 108 phút

Diễn viên: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue

Được MGM làm lại dựa trên bộ phim gốc cùng tên năm 1974, nội dung phim tập trung vào Paul Kersey (Bruce Willis), một bác sĩ phẫu thuật sống tại Chicago. Ông nhận thấy thành phố nơi mình đang sinh sống luôn bị bao trùm bởi những hành động bạo lực, phi nhân tính mà trong đó vợ và cô con gái ông cũng là nạn nhân. Lực lượng cảnh sát không thể khống chế được hết những tên tội phạm trong thành phố, vậy nên đây chính là lúc Paul trả thù và làm người hùng.

Trailer phim 'Death Wish'

Snatch Up (Phi vụ để đời)

Khởi chiếu: 4/5

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Kim Moo Yeol, Park Hee Soon, Lee Kyung Young, Jun Kwang Ryul

Đây là bộ phim 'hiện tượng' phòng vé tháng 4 của Hàn Quốc, nói về cuộc rượt đuổi của 7 nhân vật với một túi tiền. Min Jae là con một sống với người mẹ đơn thân mang trong mình nhiều bệnh. Để có thể cứu chữa cho mẹ, anh đã tiết kiệm một số tiền lớn. Trớ trêu thay, anh đã mất toàn bộ số tiền chỉ sau một buổi tối. Cùng với Yangachi - kẻ đã lấy tiền từ Min Jae và là quản lý sòng bạc, giám đốc Park, cảnh sát Choi Hyung Sa, một thanh niên ship hàng và ngài thượng nghị sĩ, họ cuốn vào một cuộc chiến không khoan nhượng để tranh giành túi tiền.

Trailer phim 'Snatch Up' Haunted (Hầm ma)

Khởi chiếu: 11/5

Thời lượng: 81 phút

Diễn viên: Synnøve Macody Lund, Ebba Steenstrup Såheim, Ken Vedsegaard...

Sau khi người cha qua đời, Catherine quyết định rao bán ngôi nhà ở làng quê, nơi đã ghi dấu một câu chuyện đau buồn trong quá khứ. Ngôi nhà hoang như được đánh thức sau một giấc ngủ dài khi Catherine quay lại để sửa sang và chuẩn bị cho việc rao bán. Những người sống gần đó cứ rỉ rả về những câu chuyện cũ từng xảy ra ở đây làm những vết thương lòng trong cô không ngủ yên được. Từ đó, Catherine bị cuốn vào cảm giác muốn tìm hiểu một cách tường tận về những bí mật của gia đình và những ngóc ngách tối tăm nhất trong căn nhà, dù hành trình đó chẳng hề hay ho.

Trailer phim 'Haunted' Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa (Leo Da Vinci: Truy tìm kho báu)

Khởi chiếu: 11/5

Thời lượng: 85 phút

Diễn viên lồng tiếng: Johnny Yong Bosch, Cherami Leigh, Bryce Papenbrook

Bộ phim hoạt hình kể về chuyến phiêu lưu của Leo và những người bạn trên con đường truy tìm kho báu. Trải qua rất nhiều thử thách và chông gai, liệu những người bạn của chúng ta có tìm được đến đích, và điều bất ngờ gì đang chờ đợi họ ở phía trước. Trailer phim 'Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu' 11 niềm hy vọng

Khởi chiếu: 11/5

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Nhan Phúc Vinh, Hoàng Phi, Rima Thanh Vy, Thanh Tú, Hiếu Nguyễn…

Tác phẩm xoay quanh những chàng trai trẻ với tình yêu bóng đá mãnh liệt và niềm khát khao được một lần khoác lên mình màu cờ của đất nước, cháy hết mình cho niềm tin từ hàng triệu trái tim Việt Nam. Lấy bối cảnh giả định tại một thành phố biển năng động của Việt Nam, nơi diễn ra giải đấu bóng đá uy tín giữa các nước trong khu vực, phim là cuộc hành trình đi tìm chính mình của Phong (Nhan Phúc Vinh), một cầu thủ dự bị luôn yêu bóng đá cháy bỏng. Trên con đường theo đuổi đam mê, anh vấp phải sự ngăn cản từ gia đình, những thử thách của cuộc sống, tình yêu, tình bạn… Đôi khi nó đẩy anh và đồng đội của mình đến những cám dỗ khôn lường.

Trailer phim '11 niềm hy vọng'

Truth Or Dare (Chơi hay chết)

Khởi chiếu: 11/5

Thời lượng: 98 phút

Diễn viên: Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane, Nolan Gerard Funk, Hayden Szeto, Sophia Taylor Ali

Bộ phim xoay quanh cuộc sống của một nhóm bạn trẻ thân. Trong một lần tình cờ tham gia trò chơi tưởng như vô hại Truth or Dare, tai họa đã ập đến từng người một với nỗi ám ảnh chết chóc. Bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì sẽ bắt đầu trừng phạt nếu họ nói dối hoặc từ chối những thử thách đã đặt ra.

Trailer phim 'Truth Or Dare'

Rolling to you (‘Lăn’ đến bên em)

Khởi chiếu: 11/5

Thời lượng: 107 phút

Diễn viên: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein

Jocelyn được giới thiệu là một doanh nhân thành đạt tuổi trung niên, nhưng cũng là một kẻ đào hoa thích nói dối. Mọi chuyện bắt đầu khi Jocelyn đến thăm ngôi nhà của mẹ mình, ngồi trên chiếc xe lăn của bà và bắt gặp cô gái hàng xóm bốc lửa. Tình huống khiến cô hiểu nhầm anh là một người khuyết tật. Jocelyn quyết định dùng chiếc xe lăn như một công cụ để tán tỉnh cô gái, nhưng không ngờ cô lại muốn giới thiệu anh với Florence - người chị gái khuyết tật của mình. Rất nhiều tình huống hài hước dở khóc dở cười xảy ra với Jocelyn, khi anh phải giả vờ làm người khuyết tật mỗi lúc gặp Florence để cô không nghi ngờ.

Trailer phim 'Rolling to you' Deadpool 2

Khởi chiếu: 18/5

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Julian Dennison, Zazie Beetz, T. J. Miller

Ra mắt lần đầu tiên năm 2014, Deadpool nhanh chóng tạo dựng được thương hiệu riêng nhờ bản chất 18+ và chất "lầy lội" không ai bằng. Bộ phim nhanh chóng trở thành tác phẩm siêu anh hùng nhãn R có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Sau những thành công vang dội đó, Deadpool 2 hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến cho người xem những phút giây giải trí sảng khoái.

Trailer phim ' Deadpool 2'

Slender Man

Khởi chiếu: 18/5

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Joey King, Julia Goldani Telles, Annalise Basso

Slender Man là một hiện tượng kỳ bí mới nổi trong vòng 20 năm trở lại đây khi lần đầu tiên được công chúng biết đến vào ngày 10/6/2009 nhờ diễn đàn trực tuyến nổi tiếng Something Awful. Những bức ảnh đen trắng với hình ảnh Slender Man cao lớn, ma quái chờ trực bắt cóc trẻ con nhanh chóng được lan truyền chóng mặt trên Internet. Slender Man có nhiều biến thể khác nhau nhưng tựu chung đây là sinh vật cao lớn (được mô tả từ 1,8m đến 3m), mặc bộ vest màu đen với sơ mi trắng và cravat, khuôn mặt vô diện mang một màu trắng toát với khả năng xâm nhập tâm trí con người dưới dạng virus lan truyền. Và lần đầu tiên, nỗi ám ảnh này được xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Trailer phim 'Slender Man'

Nhắm mắt thấy mùa hè

Khởi chiếu: 25/5

Thời lượng: 87 phút

Diễn viên: Phương Anh Đào, Takafumi Akutsu

Hạ (Phương Anh Đào), cô gái Việt vừa chân ướt chân ráo đến thị trấn Higashikawa, Hokkaido ở Nhật để đi tìm người cha thất lạc của mình. Trong hành trình đó, Hạ đã gặp Akira (Takafumi Akutsu), một chàng trai Nhật đầy thú vị và cũng đầy cuốn hút. Từng ngày từng giờ, tình yêu giữa hai người nảy nở, bất chấp khoảng cách về ngôn ngữ và văn hoá. Akira giúp Hạ đi tìm cha mình và trên suốt hành trình đó khán giả sẽ không ngừng trầm trồ trước những khung cảnh đẹp như tranh tại vùng đất Higashikawa, nơi được mệnh danh là ‘Thị trấn ảnh’, đặc biệt là hiện tượng tuyết rơi mùa hè.

Teaser phim 'Nhắm mắt thấy mùa hè'

Solo: A Star Wars Story (Solo: Star Wars ngoại truyện)

Khởi chiếu: 25/5

Thời lượng: 135 phút

Diễn viên: Emilia Clarke, Alden Ehrenreich, Thandie Newton

Phim lấy bối cảnh nhiều năm trước sự kiện chính trong phần Star Wars: A New Hope (1977). Câu chuyện xoay quanh chuỗi ngày phiêu lưu bạt mạng của gã phi công cự phách nhưng ngạo mạn Han Solo, cùng cuộc gặp gỡ giữa anh và người cộng sự trung thành Chewbacca. Lúc này, Solo chưa phải là huyền thoại của phe Kháng Chiến, cũng chưa hề biết gì về quyền năng bí ẩn Thần Lực, gã chỉ là kẻ lông bông mang trong mình nhiều lý tưởng ngông cuồng. Cuộc gặp gỡ với những người đồng minh mới, cũng như những kẻ thù nguy hiểm sẽ là nền tảng để Solo dần trưởng thành và trở thành người hùng từng được bao thế hệ khán giả yêu mến.

Trailer phim 'Solo: A Star Wars Story' Doraemon The Movie: Nobita’s Treasure Island (Phim Doraemon: Nobita và đảo giấu vàng)

Khởi chiếu: 25/5

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên lồng tiếng: Mizuta Wasabi, Ohara Megumi, Kakazu Yumi, Kimura Subaru, Seki Tomokazu.

Nhờ bảo bối của Doraemon, Nobita đã tìm thấy một hòn đảo mới đột nhiên xuất hiện giữa Thái Bình Dương. Cậu cùng các bạn bắt đầu chuyến phiêu lưu hướng tới đảo kho báu trên con tàu mang tên 'Vầng hào quang Nobita'. Thế nhưng, chưa kịp cập bến, cả nhóm đã bị hải tặc tấn công. Trong lúc chống trả lại kẻ địch, Shizuka đã bị hải tặc bắt cóc lên tàu của chúng. Sau khi chạy thoát khỏi đám hải tặc, nhóm bạn Nobita tình cờ gặp cậu bé Flock trôi dạt trên biển cùng con vẹt robot tên Quiz. Flock vốn là một thợ cơ khí vừa trốn thoát khỏi tàu của lũ hải tặc, cậu biết được bí mật quan trọng của hòn đảo kho báu. Nobita cùng những người bạn đã có hành trình giải cứu Shizuka khỏi lũ hải tặc xấu xa và khám phá ra bí mật ẩn giấu trên hòn đảo.

Trailer phim 'Doraemon the Movie: Nobita's Treasure Island'

Space Chicken (Chú gà không gian)

Khởi chiếu: 25/5

Thời lượng: 87 phút

Diễn viên lồng tiếng: Omar Chaparro, Jessica Cediel, Cristián de la Duente

Tác phẩm dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng, nói về một chú gà ngộ nghĩnh có tên là Condorio. Condorito đã có một chuyến xâm nhập vào thế giới của người ngoài hành tinh để giải cứu người mẹ của cô gái mình theo đuổi. Chuyến phiêu lưu đầy thú vị của hai chú cháu hứa hẹn sẽ khiến khán giả cười ra nước mắt.

Trailer phim 'Space Chicken'