Đạo diễn 'Quỳnh Búp Bê' để ý Thu Quỳnh cho vai phản diện từ lâu

Chưa từng làm việc chung nhưng Mai Hồng Phong tin Thu Quỳnh có nhiều nội lực và đủ sức hoàn thành tốt vai cá tính như My Sói.

Trở lại màn ảnh nhỏ với vai My Sói trong phim Quỳnh Búp Bê, Thu Quỳnh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi thể hiện thành công sự độc ác, nham hiểm đến mức máu lạnh của nhân vật này. Là diễn viên chuyên nghiệp, đã đi đóng phim từ nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên Thu Quỳnh được nhận một vai phản diện. Nữ diễn viên cảm thấy rất bất ngờ khi được mời lên casting vào vai My Sói trong Quỳnh Búp Bê. Từ khi mới nhận vai này, cô đã cảm thấy đạo diễn và êkíp rất mạo hiểm khi chọn mình vì suốt nhiều năm trong nghề, cô gần như đóng đinh với hình ảnh hiền lành.

Đạo diễn Mai Hồng Phong và diễn viên Thu Quỳnh tại phim trường 'Quỳnh Búp Bê'.

Chia sẻ với Ngoisao.net, đạo diễn Mai Hồng Phong cho biết, trước Quỳnh Búp Bê, anh chưa từng làm việc với Thu Quỳnh nhưng đã để ý đến cô từ lâu. Qua những vai diễn Thu Quỳnh từng thể hiện, anh nhận ra cô là người có nhiều nội lực. Mai Hồng Phong luôn tin rằng Thu Quỳnh chắc chắn sẽ thành công nếu được trao cho những vai cá tính như My Sói.

Lý giải cho hiệu ứng mà vai My Sói tạo ra, NSƯT Mai Hồng Phong cho biết: "Thành công này đầu tiên thuộc về Thu Quỳnh. Ngay từ lúc casting và quay thử, bạn ấy đã đề đạt rất nhiều về cách thể hiện vai diễn. Chưa biết cát-xê được bao nhiêu, phim có thành công hay không nhưng bạn ấy đã chấp nhận đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng từ làm tóc đến trang phục. Giống như Phương Oanh, Thanh Hương hay Doãn Quốc Đam, Thu Quỳnh đọc kịch bản rất kỹ, thường xuyên phản biện và đưa ra chính kiến riêng của mình về vai diễn. Tôi luôn để bạn ấy tranh luận như những người bạn, tự do sáng tạo khi làm việc và mình là người đưa ra quyết định cuối cùng".

Theo đạo diễn Mai Hồng Phong, anh và êkíp Quỳnh Búp Bê ngay từ đầu đã có chủ ý xây dựng nhân vật My Sói làm biểu tượng cho sự phi lý của xã hội. "Cuộc sống luôn có những chuyện động trời như bạo hành trẻ em, cha đồi bại với con ruột hay vợ chồng ra tay với nhau. Sự độc ác của My Sói trong Quỳnh Búp Bê đại diện cho sự phi lý như vậy trong xã hội. My Sói sinh ra để mọi người thấy ghê tởm sự độc ác và những dã tâm", Mai Hồng Phong chia sẻ. Từ khi làm phim, đạo diễn đã lường trước những phản ứng của khán giả dành cho My Sói và cảnh báo Thu Quỳnh sau này ra đường phải cẩn thận.

Tạo hình của Thu Quỳnh trong phim 'Quỳnh Búp Bê'.

Sau khi phim lên sóng, NSƯT Mai Hồng Phong càng lo lắng cho Thu Quỳnh càng lớn hơn vì thấy phản ứng của khán giả dành cho vai My Sói quá dữ dội. Anh thổ lộ: "Tôi mong khán giả hiểu rằng Thu Quỳnh là diễn viên và bạn ấy chỉ đang làm tốt công việc của mình, mọi người đừng làm gì mà khổ thân cho bạn ấy".

Thu Quỳnh cho biết cô từng nhận được tin nhắn của đạo diễn Mai Hồng Phong với nội dung "Cháu ổn không? Chú rất lo cho cháu". Lúc ấy, cô chỉ trả lời: "Cháu ổn, chú yên tâm". Trên thực tế, Thu Quỳnh nhận vô số lời chửi bới, khinh miệt từ khán giả. Mỗi ngày đều có rất nhiều người nhắn tin cho cô với nội dung mất lịch sự trên Facebook. Tuy nhiên, cô dần dần hiểu ra rằng đó chỉ là phản ứng nhất thời của những người không thể phân biệt được đâu là phim, đâu là đời. "Tôi cố gắng không nghĩ tới những phản ứng tiêu cực của khán giả về My Sói. Tôi biết xã hội bây giờ khó lường và có những khán giả manh động thật nhưng tất cả mới dừng lại ở những tin nhắn trên mạng xã hội. Nếu cứ đắm đuối vào những nỗi sợ đó, chắc tôi không làm được gì cả và không dám ra đường mất", nữ diễn viên nói.

Trong phim Quỳnh Búp Bê, My Sói được miêu tả là cô gái xinh đẹp có xuất thân phức tạp và luôn tự hào vì mình là vedette của ổ mại dâm Thiên Thai. Là người ích kỷ, My Sói luôn muốn giữ vị trí số một tại Thiên Thai và đố kỵ trước mọi niềm vui, hạnh phúc của người khác. Sự xuất hiện của cô gái trẻ trung, xinh đẹp như Quỳnh Búp Bê (Phương Oanh) khiến My Sói "ngứa mắt". Cô ta càng khó chịu hơn khi những người đàn ông xung quanh luôn dành sự quan tâm cho Quỳnh thay vì mình. Sự độc ác, ích kỷ thôi thúc My Sói từng bước thực hiện những âm mưu đẩy Quỳnh đến bi kịch, đau khổ vì mất tất cả. Sau khi Thiên Thai bị sụp đổ, My Sói tiếp tục con đường làm gái và trở thành bà trùm môi giới mại dâm. Dù vậy, My Sói luôn ấp ủ âm mưu sẽ trả thù Quỳnh bằng cách tàn độc nhất.