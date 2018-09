Đạo diễn Ngô Quang Hải và vợ trẻ đã có con

Người đẹp Diệp Hồng Đào khoe tấm ảnh đôi chân của con đầu lòng lên trang cá nhân.

Sau đám cưới bí mật tại Cần Thơ vào tháng 6 năm ngoái, tổ ấm của Ngô Quang Hải đã có thêm thành viên mới. Chính bà xã đạo diễn phim Mùa hè lạnh đã tiết lộ bức ảnh hiếm hoi về con đầu lòng trên trang cá nhân vào ngày hôm qua (8/1). Trong ảnh, đạo diễn Ngô Quang Hải tập trung lái ô tô, Diệp Hồng Đào vui vẻ ngồi kế bên và đôi chân em bé được ghép chung vào tấm hình. Cô viết lời chia sẻ: "Cả gia đình mình đi mua ít quà dùng ngày Tết. Thích lắm. Biết là các bạn sẽ rất bận nhưng cũng nên dành ít thời gian cho chính mình và gia đình những ngày cuối năm nhé! Chúc cả nhà hạnh phúc những ngày cuối năm". Rất đông bạn bè của Diệp Hồng Đào đều bất ngờ trước thông tin này và gửi lời chúc mừng tới đôi vợ chồng.

Một người anh thân thiết với Diệp Hồng Đào tiết lộ, con đầu lòng của vợ chồng cô là một bé trai, đã được gần 1 tháng tuổi. Đạo diễn Ngô Quang Hải rất hạnh phúc khi lên chức bố ở tuổi 47. Hiện, cặp đôi sống ở căn hộ riêng tại TP HCM.

Tổ ấm của đạo diễn Ngô Quang Hải và người đẹp 9X đã có thêm thành viên mới.

Trước đó, vào những ngày cuối cùng của năm 2013, người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2012 đã đăng tải bức ảnh tình cảm của vợ chồng cô với lời chú thích: "My darling, I would like to say 'thank you' for all of your love... and now, I just wanna whisper into your ear 'I love you so much' (Anh yêu, em muốn nói lời cám ơn vì tất cả tình yêu anh dành cho em. Và bây giờ, em chỉ muốn thì thầm vào tai anh rằng, em yêu anh nhiều lắm!).

Sau vụ ly hôn ồn ào với diễn viên Đỗ Hải Yến, đạo diễn Ngô Quang Hải trở nên khép kín trong đời sống riêng tư. Bởi vậy, khi thông tin đám cưới của anh với Diệp Hồng Đào được lan truyền, không ít người hâm mộ đã ngạc nhiên. Tiệc cưới của cặp đôi được tổ chức tại khách sạn sang trọng của Cần Thơ, là quê hương cô dâu. Vì muốn có một đám cưới thực sự ấm cúng nên cả hai chỉ mời họ hàng và những bạn bè thân thiết tới tham dự.

Hình ảnh tình cảm của cặp đôi được Diệp Hồng Đào đăng tải trên Facebook cá nhân.

Ngô Quang Hải quen biết Diệp Hồng Đào trong dịp anh đến Đà Nẵng xem chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012. Khi đó, Hồng Đào là thí sinh dự thi. Nhờ bạn bè giới thiệu, cả hai đã làm bạn và tiến tới tình yêu. Trong khoảng thời gian Ngô Quang Hải quay phim Mùa hè lạnh và Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Diệp Hồng Đào thường xuyên ghé phim trường để đưa đồ ăn cho người yêu. Cô biết đạo diễn sinh năm 1967 là người đa tình và hơn cô 25 tuổi nhưng vẫn trao trọn trái tim cho anh bởi cô tin tình yêu chân thành của anh dành cho mình.

Diệp Hồng Đào sinh năm 1992, từng thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2012 cùng Đặng Thu Thảo và đoạt hai giải phụ Thí sinh mặc Áo dài đẹp nhất, Người đẹp Ảnh. Cô lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 nhưng không đạt được thứ hạng cao. Sau khi kết thúc cuộc thi, cô không tham gia hoạt động showbiz.

Quỳnh Như