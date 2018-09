Đạo diễn 'Kong' chảy máu đầu sau ẩu đả với nhóm Việt kiều

Jordan Vogt-Roberts tố bị đánh oan sau cuộc ẩu đả trong bar giữa hai nhóm người nước ngoài và Việt kiều ở Sài Gòn.

Video đạo diễn Kong bị đánh ỏ Sài Gòn

Ngày 12/9, lãnh đạo Công an TP HCM cho hay đang phối hợp cùng quận 1 trích xuất camera tại quán bar XOXO (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) để truy tìm nhóm Việt kiều liên quan vụ ẩu đả khiến đạo diễn Jordan Vogt-Roberts nhập viện.

"Nhiều nhân chứng thời điểm này cũng được triệu tập để lấy lời khai để làm rõ mâu thuẫn giữa hai nhóm", lãnh đạo Công an TP HCM thông tin.

Jordan Vogt-Roberts - đạo diễn bom tấn "Kong: Skull Island".

Theo điều tra ban đầu, hơn 2h ngày 9/9, nhóm người nước ngoài và Việt kiều xô xát trong bar XOXO. Người đàn ông nước ngoài bị thương, chảy máu khá nhiều được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Pháp (quận 7) là ông Jordan Vogt-Roberts.

Phía ông Jordan Vogt-Roberts không trình báo cảnh sát mà gửi thư cho Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Ông nói mình "không mâu thuẫn cự cãi với ai", không liên quan việc hai nhóm ẩu đả và khẳng định mình "bị đánh oan".

Đến chiều 10/9, lãnh đạo Công an phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) được Sở Du lịch TP HCM thông báo vụ việc.

Trước đó hai hôm, video phát tán trên mạng ghi lại cảnh ẩu đả của hai nhóm trong quán bar tại trung tâm Sài Gòn. Người đàn ông nước ngoài sau đó được xác định là đạo diễn người Mỹ bị đánh chảy máu đầu.

Ông Jordan Vogt-Roberts là Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020, nên ngay sau khi biết thông tin, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã cử người từ Hà Nội vào TP HCM thăm hỏi ông và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Jordan Vogt-Roberts sinh năm 1984, là đạo diễn và nhà biên kịch phim điện ảnh và truyền hình người Mỹ. Tác phẩm điện ảnh đầu tay của anh có tên The Kings of summer được trình chiếu tại Liên hoan phim Sundance 2013. Phim này đoạt giải Narrative feature audience award tại Liên hoan phim quốc tế Dallas vào năm 2013. Vogt-Roberts từng viết và đạo diễn phim ngắn Successful Alcoholics với sự tham gia diễn xuất của T.J. Miller và Lizzy Caplan. Anh còn làm một số phim truyền hình như Funny or Die Presents và Death Valley cùng loạt phim trực tuyến Single dads.

Năm 2014, Vogt-Roberts bắt tay làm phim điện ảnh bom tấn Kong: Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu) - bộ phim có 70% bối cảnh quay tại Việt Nam. Tác phẩm đạt doanh thu 566 triệu USD toàn cầu, đồng thời thu 170 tỷ đồng (tương đương 7,5 triệu USD) ở Việt Nam - cao thứ hai lịch sử màn ảnh Việt.

Trong vài tháng qua, Vogt-Roberts có nhiều hoạt động như dẫn các nhà làm phim nước ngoài đến xem bối cảnh Việt, tổ chức trao học bổng và chấm thi phim ngắn. Ông còn chia sẻ ý định chuyển đến Việt Nam sống vào cuối năm. Lần này, đạo diễn trở lại Việt Nam dự giải thưởng VTV Awards 2017 tại Hà Nội tối 7/9 và tham gia Hội chợ du lịch quốc tế ITE tại TP HCM diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9/9.

Là Đại sứ Du lịch Việt Nam, ông Vogt-Roberts có nhiệm vụ tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch Việt.

Kiến Tường