Danh hài Vân Sơn về Việt Nam

Nghệ sĩ được mến mộ ở hải ngoại chính thức về nước thành lập trung tâm Vân Sơn.

Chiều 24/10, nghệ sĩ hải ngoại Vân Sơn có buổi họp báo ra mắt truyền thông trong nước tại TP HCM. Đây là lần đầu tiên danh hài có cuộc gặp gỡ chính thức để công bố việc anh trở về Việt Nam hoạt động và thành lập Trung tâm Vân Sơn.

Nghệ sĩ Vân Sơn.

Vân Sơn chia sẻ, anh là người thích đương đầu với khó khăn, thử thách. Vì vậy, anh rất vui mừng vì sau thời gian làm đúng các yêu cầu về thủ tục, anh đã đạt được mong ước về nước làm việc. Sắp tới, trung tâm của anh sẽ có đêm diễn ra mắt khán giả Việt Nam vào 21/12 tại quận 7, TP HCM. Đây là chương trình thứ 50, và cũng là thời điểm đánh dấu 20 năm hoạt động của trung tâm. Đêm diễn có sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi tiếng trong nước và hải ngoại, được quay hình và phát hành dưới dạng DVD trên toàn thế giới. Dự kiến, ban tổ chức phát hành khoảng 10.000 vé.

Nghệ sĩ Vân Sơn cho biết, các chương trình quay hình tại Việt Nam sẽ được thực hiện theo đúng quy trình y như những số đã quay tại Mỹ và các nước khác trước đó. Với những quy tắc riêng của Việt Nam, Vân Sơn sẽ hoàn toàn tuân thủ và thực hiện chương trình theo kiểu "có gì làm nấy". Tuy nhiên, có một sự thay đổi nhỏ là người đồng hành với anh trong các số tiếp theo của DVD là nhạc sĩ Đức Huy. Đức Huy đảm nhận vai trò dẫn chương trình thay cho gương mặt quen thuộc với khán giả nhiều năm qua là MC Việt Thảo. Nhạc sĩ Nguyễn Hà được Vân Sơn mời cộng tác, phụ trách về phần âm nhạc.

Chương trình đại nhạc hội Vân Sơn từ số 1 đến số 50 đều do Charlie Nguyễn làm đạo diễn. Vân Sơn chia sẻ, anh và Charlie là anh em bà con, do vậy họ quen thân nhau từ nhỏ. Trong mắt Vân Sơn, Charlie là người rất hợp tính và có sức ảnh hưởng đến anh. Còn với Charlie, Vân Sơn tuy là đàn anh nhưng luôn tôn trọng mọi sự sáng tạo của anh trong công việc. Đó là lý do chính khiến họ có thể hợp tác với nhau suốt 20 năm qua mà không xảy ra mâu thuẫn gì.

Các nghệ sĩ trong họp báo chiều 24/10. Từ trái qua: đạo diễn Charlie Nguyễn, ca sĩ Tuấn Ngọc, danh hài Vân Sơn, nhạc sĩ Đức Huy và nhạc sĩ Nguyễn Hà.

Vân Sơn là một trong những danh hài nổi tiếng nhất tại hải ngoại. Trung tâm ca nhạc mang tên anh được khán giả người Việt khắp thế giới biết đến với những chương trình ca nhạc - hài kịch đặc sắc. Từ thập niên 90, cặp danh hài Vân Sơn - Bảo Liêm đã khá đình đám với khán giả trong nước.

Hàn Quốc Việt