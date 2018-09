Danh hài Hoài Linh đi chấm thi nhảy

Nghệ sĩ sẽ làm giám khảo khách mời ở liveshow 3 'Thử thách cùng bước nhảy 2013'.

Hoài Linh không chỉ là danh hài, còn khiến nhiều khán giả rơi lệ khi đóng bi kịch. Anh cũng may mắn sở hữu giọng hát tình cảm và lối nói chuyện duyên dáng. Vì vậy, Hoài Linh từng được mời làm giám khảo những cuộc thi truyền hình như Gương mặt thân quen, Tôi là người chiến thắng... Thứ bảy 19/10 tới, danh hài sẽ ngồi "ghế nóng" liveshow 3 cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy 2013 với tư cách giám khảo khách mời bên cạnh Chí Anh và Tuyết Minh.

Hoài Linh chia sẻ, việc anh làm giám khảo không phải để tìm ra những hạn chế hay khuyết điểm về kỹ thuật của thí sinh, mà là dịp bày tỏ kinh nghiệm, tâm huyết của một người anh với các bạn trẻ. Anh hy vọng sẽ được thưởng thức những tiết mục thật đặc sắc khi đến với So you think you can dance. Từ đó, anh mong được góp chút ý kiến để các vũ công tự tin hơn trên con đường đã chọn. Tất nhiên, sẽ không thiếu những giây phút hài hước như bản tính vốn có của Hoài Linh tại bất kỳ nơi đâu anh xuất hiện.

Danh hài Hoài Linh.

Trong liveshow 3, top 16 sẽ thoải mái hơn với không gian tươi tắn, yêu đời và đầy niềm tin vào cuộc sống. Những tiết mục trong đêm thi này không đặt nặng về diễn xuất, chủ yếu nhấn mạnh yếu tố kỹ thuật. Một số màn trình diễn hứa hẹn gây bất ngờ và thú vị, bởi thí sinh lần đầu thử sức với thể loại "sở đoản". Kiện tướng dancesport Mỹ An và kiện tướng thể dục dụng cụ Ngọc Anh sẽ phải nhảy Hiphop cùng bạn diễn. Trong khi đó, cặp Ngọc Tiên - Thái Sơn trổ tài nhảy Pasodoble. Riêng cặp Thùy Vân - Thế Chung lại tiếp tục trúng đề tài khó là thể loại Bachata.

Ngoài các phần trình diễn, khán giả sẽ được xem những đoạn video thí sinh chia sẻ về người thân của mình. Những hình ảnh người cha, người mẹ hay bạn bè, đồng nghiệp hết mình hỗ trợ các vũ công đang tham gia cuộc thi sẽ là điểm nhấn mang đến cảm xúc cho người xem.

Liveshow 3 diễn ra lúc 21h tại Nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa (TP HCM) và truyền hình trực tiếp trên HTV7, Hà Nội 1...

