Đặng Thu Thảo và bạn trai đăng ảnh chụp cùng Tổng thống Obama

Hoa hậu và người yêu cùng lúc đăng tải 'kỷ niệm đẹp trong đời'.

Trưa 7/7, Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ bức ảnh cô và bạn trai Nguyễn Trung Tín chụp cùng Tổng thống Mỹ Obama khi ông sang thăm Việt Nam hồi cuối tháng 5 vừa qua. Đặng Thu Thảo viết: "One of my most beautiful memories. Thanks my sweet heart" (Tạm dịch: Một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi. Cảm ơn tình yêu ngọt ngào của tôi). Nhiều bạn bè, khán giả đã bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ và cả "ghen tỵ" với Hoa hậu Việt Nam 2012 khi có dịp gặp gỡ, giao lưu cùng vị Tổng thống này.

Đặng Thu Thảo và bạn trai chăm chú nghe ông Obama nói chuyện.

Cùng lúc, trên trang cá nhân, bạn trai Đặng Thu Thảo cũng đăng tải bức ảnh chụp cùng thời điểm. Anh chia sẻ: "Có những cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Có những vinh dự chỉ có một không hai. Có những kỷ niệm sẽ không bao giờ quên. Đều vì những người tuyệt vời này".

Trước đó, Nguyễn Trung Tín là người tổ chức sự kiện Tổng thống Obama gặp gỡ các bạn trẻ của Việt Nam. Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng từng chia sẻ thư của Tổng lãnh sự Mỹ trân trọng mời cô (với tư cách là đại diện công ty) tham gia sự kiện gặp gỡ Tổng thống Obama vào chiều 24/5. Hoa hậu tâm sự, Tổng thống Mỹ là thần tượng của cô nên cô đã quyết định hủy chuyến đi nước ngoài và các công việc quan trọng khác để được gặp nhà lãnh đạo mà cô ngưỡng mộ từ lâu.

Bạn trai tình tứ ôm eo Đặng Thu Thảo trong bức ảnh chụp cùng Tổng thống Obama.

Đặng Thu Thảo và doanh nhân trẻ Nguyễn Trung Tín yêu nhau hơn một năm nay. Gần đây, Hoa hậu không còn giấu giếm về mối quan hệ này, thỉnh thoảng cô cùng anh đi sự kiện. Trên trang cá nhân, Trung Tín cũng thay đổi ảnh đại diện là tấm ảnh chụp cùng Hoa hậu. Anh hơn Thu Thảo 4 tuổi, là tổng giám đốc điều hành của một tập đoàn.

Cúc Hoa