Đặng Thu Thảo lộng lẫy đi event

GIẢI THƯỞNG BÀI HÁT VIỆT 2013 - Bài hát của năm do Hội đồng thẩm định bình chọn: Vì em nhớ anh - Phạm Hải Âu.

- Giải thưởng Sáng tạo do Hội đồng thẩm định bình chọn: Đức Hùng với Bác làm vườn và con chim sâu.

- Bài hát do Hội đồng báo chí bình chọn: Hồ nước - Huyền Sambi.

- Nhạc sĩ hòa âm phối khí hiệu quả do Hội đồng thẩm định bình chọn: Phạm Hải Âu.

- Nhạc sĩ triển vọng do Hội đồng thẩm định bình chọn: Trần Văn Tuấn Long và Phạm Toàn Thắng.

- Bài hát được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Người em đã yêu - Thành Vương.

- Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Nguyễn Ngọc Anh với ca khúc Vì em nhớ anh.