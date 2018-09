Đặng Thu Thảo đề nghị MC Thùy Minh dừng talkshow

Ý kiến của Hoa hậu về talkshow trên Youtube của Thùy Minh được nhiều khán giả đồng tình.

Tối 18/11, Hoa hậu Đặng Thu Thảo bất ngờ chia sẻ đường link tập 20 talkshow Bitches in town - Những kẻ lắm lời cùng dòng tiếng Anh "Please stop the show! Don't hurt others by your bad languages" (Làm ơn dừng chương trình lại. Đừng làm tổn thương người khác bằng những lời tồi tệ của các bạn nữa!).

Hoa hậu Đặng Thu Thảo.

Trong đoạn video dài khoảng 8 phút, MC Thùy Minh cùng stylist Lê Minh Ngọc và nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch bàn luận chủ đề Hôm nay mặc xấu. Trong đó, họ lần lượt bình luận về trang phục của hàng loạt nghệ sĩ như ca sĩ Thủy Tiên, Đông Nhi, diễn viên Lý Nhã Kỳ, Vân Hugo, MC Yumi Dương...

MC Yumi Dương bị nhận xét mặc như có bầu, Thủy Tiên bị nói cố gắng làm nữ thần thật nhưng ai ngờ lại giống giả, Vân Hugo mặc như bà ngoại, Lý Nhã Kỳ thì thời trang sân bay như mặc mùa Halloween, Đông Nhi vàng từ đầu đến... đít... Ngoài những nhận xét mang tính chất soi mói với lời lẽ khiếm nhã, 3 nhân vật còn vừa nói vừa cười lớn khiến người xem khó chịu.

Chia sẻ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo lập tức nhận được hàng trăm bình luận đồng tình. Không ít người dùng những từ ngữ khá nặng lời để phản ứng lại những người làm talkshow này. Tuy nhiên, cũng có người bênh vực vì cho rằng đây là talkshow chỉ phát trên mạng chứ không phát trên truyền hình nên họ có quyền nói gì thì nói. Trước đó, cả ngày hôm qua, rất nhiều khán giả chia sẻ đoạn video này trên mạng xã hội và chửi mắng không thương tiếc. Hầu hết đều nhận định, chương trình vô duyên, không có tính giáo dục và yêu cầu dừng sản xuất.

Bộ ba 'bình luận viên' gồm MC Thùy Minh, stylist Lê Minh Ngọc và nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch. Ảnh chụp màn hình

Đây không phải lần đầu tiên MC Thùy Minh bị phản ứng với talkshow Những kẻ lắm lời. Cô từng bị rất nhiều người phản đối và bày tỏ sự thất vọng từ khi show này ra đời. Cách đây không lâu, Thùy Minh đã phải lên tiếng xin lỗi khi nói không đúng về tình trạng hôn nhân của Hồ Ngọc Hà và gia đình bạn trai Chu Đăng Khoa. Chưa kể, show này còn "đụng chạm" hàng loạt sao Việt trước đó như Tóc Tiên, Ngọc Trinh, Hà Anh... khiến nhiều người "điên tiết".

Ngọc Thảo