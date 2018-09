Đặng Thu Thảo: '1.000 ngày bên nhau đủ để về một nhà với người đàn ông của đời mình'

Hoa hậu chia sẻ cảm xúc khi chuẩn bị làm đám cưới với doanh nhân Trung Tín.

Tối 5/9, Đặng Thu Thảo gửi đến người hâm mộ một bức thư trên trang cá nhân. Hoa hậu xin lỗi mọi người vì đã để họ biết thông tin cô sắp làm đám cưới thông qua báo chí chứ không phải qua chính mình. Đặng Thu Thảo cho biết, cô đã lên kế hoạch và thời gian cụ thể để thông báo tin vui của mình với mọi người, nhưng giờ đây thì đó không còn là điều bí mật nữa. Tuy nhiên, hoa hậu vẫn muốn lên tiếng chính thức một lần bởi cô cảm nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người dành cho ngày vui của mình và đó là một món quà vô giá mà không phải ai cũng có được.

Đặng Thu Thảo và chồng sắp cưới Nguyễn Trung Tín.

Đặng Thu Thảo khá bối rối, vì không biết phải bắt đầu từ đâu về chuyện tình yêu của mình. Hôm nay, 5/9, với hoa hậu là một ngày đặc biệt. Bởi đúng 3 năm trước, cô đã vô tình gặp được tình yêu của mình tại một bữa tiệc của người bạn thân. "Từ hôm đó đến nay, hơn 1.000 ngày bên nhau, không quá dài nhưng cũng đủ cho Thảo và anh Tín hiểu nhau, có cơ hội để cùng trải qua và chia sẻ với nhau mọi điều vui buồn trong cuộc sống, cho nhau thử thách phải đặt mình vào vị trí của người còn lại để thấu hiểu, nhẫn nhịn và bao dung".

Hoa hậu xúc động chia sẻ thêm: "Giờ đây, vào thời khắc đặc biệt này, khi đã suy nghĩ kỹ càng về quyết định quan trọng của đời mình, Thảo muốn chính thức chia sẻ một tin vui với mọi người. Đó là vào một ngày đầu tháng 10 tới, Thảo sẽ chuyển hộ khẩu, ‘về một nhà’ với người đàn ông của đời mình".

Người đẹp biết rằng thông tin này sẽ nhận được sự quan tâm của những người yêu quý cô và cô rất cảm kích vì điều đó. Song, hoa hậu muốn giữ một số điều bí mật nho nhỏ, ấm áp cho gia đình và người thân nên không chia sẻ thêm điều gì nữa. Cô hy vọng sẽ nhận được sự thông cảm và yêu thương của mọi người.

Thông tin Đặng Thu Thảo sắp lấy chồng râm ran trong giới showbiz từ cách đây một tháng, nhưng phải đến tối 4/9, thông tin này mới bị lộ, khi một vài người bạn của hoa hậu đã chia sẻ tấm card "đặt lịch" mà Đặng Thu Thảo gửi. Trong đó ghi rõ: "Save the date for the wedding of Tin Nguyen and Thao Dang 6/10/2017 - Ho Chi Minh city". (Tạm dịch: Hãy dành ngày 6/10 cho đám cưới của Tín Nguyễn và Đặng Thu Thảo ở TP HCM). Hồi tháng 8, khi được hỏi, Đặng Thu Thảo cho biết khi nào mọi thứ chắc chắn cô sẽ chia sẻ, chứ không có ý định giấu tin vui này.

Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín lần đầu công khai lộ diện cùng nhau vào 12/2015. Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, là người gốc Bạc Liêu. Cô tốt nghiệp đại học hồi đầu năm 2017 và đang nỗ lực phấn đấu trở thành một nữ doanh nhân thành đạt như mơ ước. Chồng sắp cưới Nguyễn Trung Tín hơn Đặng Thu Thảo 4 tuổi, có vẻ ngoài điển trai, được nhiều người khen xứng đôi với cô. Anh hiện là tổng giám đốc điều hành của một tập đoàn.

