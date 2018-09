Đăng Khôi viết bài hát tặng vợ ngày cưới

Ca khúc 'Yes I Do' kể lại câu chuyện tình yêu 8 năm của cặp đôi sẽ được Đăng Khôi hát trong đám cưới ngày 13/11.

Đăng Khôi chia sẻ, là ca sĩ, cả đời gắn với việc đi hát nên trong ngày hạnh phúc của mình, anh đã chuẩn bị một ca khúc tặng riêng cho người vợ xinh đẹp. Anh nhờ nhạc sĩ Dương Khắc Linh viết phần nhạc nhẹ nhàng, bay bổng, còn anh và Trang Pháp viết phần lời cho bài hát Yes I Do. Lời ca của nhạc phẩm chính là câu chuyện tình yêu suốt 8 năm qua của vợ chồng Đăng Khôi với nhiều sóng gió nhưng tràn ngập cảm xúc hạnh phúc của anh khi kết hôn với Thủy Anh. Khi thu âm ca khúc này, anh đã khóc vì nhớ về những kỷ niệm của hai người. Đăng Khôi sẽ trực tiếp thể hiện Yes I Do để tặng vợ trong đám cưới ngày 13/11.

Đăng Khôi và bà xã xinh đẹp Thủy Anh.

"Bài hát như một lời chấp nhận của chúng tôi khi đồng ý gắn kết cuộc đời mình bằng tình yêu, bằng cuộc sống gia đình, trở thành vợ chồng với nhau trọn cuộc đời. Để đến được với nhau như ngày hôm nay, chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách và cách trở. Vượt qua tất cả là tình yêu và sự hy sinh, cảm thông thấu hiểu của cả hai", nam ca sĩ tâm sự.

Sau lễ ăn hỏi vào hôm 6/11 vừa qua, vợ chồng Đăng Khôi và gia đình tất bật chuẩn bị cho tiệc cưới vào ngày 13/11 tại một khách sạn 5 sao của Hà Nội. Anh tiết lộ, hôn lễ sẽ tràn ngập màu trắng và màu tím, thể hiện sự chung thủy, yên bình. Màu tím cũng là màu vợ anh thích nhất nên anh muốn tạo nên một không gian lãng mạn cho ngày vui của hai người.

Hình ảnh ấm áp của Đăng Khôi và bà xã bên con trai trong ngày ăn hỏi.

8 năm trước, Đăng Khôi và Thủy Anh quen nhau thông qua một người bạn nhiếp ảnh. Khi đó, Đăng Khôi là một ca sĩ nổi tiếng, còn Thủy Anh là người mẫu cho một tờ báo tuổi teen. Trong nhiều năm, cả hai làm bạn bè thân thiết và Thủy Anh thường hỗ trợ nam ca sĩ trong công việc. Bốn năm trước, cặp đôi mới chính thức yêu nhau. Để ở gần Đăng Khôi, Thủy Anh đã quyết định bỏ công việc làm ngân hàng và theo anh vào sống tại TP HCM. Mặc dù gặp phải sự phản đối của bố mẹ Thủy Anh nhưng hai người vẫn quyết định đến với nhau bằng tờ hôn thú vào tháng 11/2009. Đôi uyên ương đón chào con trai đầu lòng vào ngày 14/2/2012.

Nam ca sĩ từng cho biết, anh rất muốn tổ chức đám cưới sớm nhưng sau thời điểm đăng ký kết hôn, anh bận rộn làm liveshow, tiếp đó là điều trị căn bệnh về thính giác nên mới có sự chậm trễ. Sự ra đời của bé Ken (tên thật mật của con trai Đăng Khôi) cũng khiến cuộc sống của hai người thêm xáo trộn. Anh quyết định chọn ngày cưới vào 13/11 vì muốn kỷ niệm 8 năm ngày vợ chồng anh quen nhau.

Quỳnh Như