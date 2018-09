Dàn sao lộng lẫy trên thảm đỏ Ngôi Sao Xanh

DANH SÁCH CÁC HẠNG MỤC ĐƯỢC TÔN VINH TẠI GIẢI THƯỞNG NGÔI SAO XANH 2016 > HẠNG MỤC TRUYỀN HÌNH: >> Giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn: - Gương mặt triển vọng: Puka. - Nam diễn viên xuất sắc nhất: Hoàng Phúc. - Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Đinh Y Nhung. - Phim xuất sắc nhất: Sông phố nhà ghe. >> Giải thưởng do khán giả bình chọn: - Nam diễn viên được yêu thích nhất: Jun Phạm. - Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Mai Thu Huyền. - Bộ phim được yêu thích nhất: Những ngọn nến trong đêm 2. - Phim nước ngoài được yêu thích nhất: Cô dâu 8 tuổi. - Nam diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất: Siddharth Shukla. - Nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất: Carla Abellana. > HẠNG MỤC ĐIỆN ẢNH: >> Giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn: - Gương mặt triển vọng: Huỳnh Lập. - Nam diễn viên xuất sắc nhất: Trường Giang. - Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Miu Lê. - Sáng tạo xuất sắc: Quay phim Lê Hữu Hoàng Nam. - Phim hay nhất: Sài Gòn anh yêu em. >> Giải thưởng do khán giả bình chọn: - Nam diễn viên được yêu thích nhất: Trường Giang. - Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Midu.