Dàn mỹ nhân Việt 'tỏa sáng' trong show diễn tiền tỷ của Đỗ Long

Người mẫu Lê Hà. "Into The Dark" là show diễn đầu tiên đánh dấu chặng đường 8 năm làm nghề của Đỗ Long, do đó, anh quyết định đầu tư tiền tỷ. Để mang đến dấu ấn, nhà thiết kế đã sử dụng hệ thống màn hình LED, ánh sáng hiện đại màu vàng đồng là chủ đạo, xây dựng phong cách night-life party cho sàn catwalk. Nhà thi đấu Quân khu 7 như một hộp đêm sôi động với sự hội tụ của ánh sáng, âm nhạc, thời trang và sắc đẹp.