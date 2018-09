Dàn mỹ nhân lộng lẫy xem thời trang

Tối 30/3, Phạm Hương xuất hiện rực rỡ trên thảm đỏ show thời trang 'The Dream of Santorini'. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 diện váy đỏ style cổ điển của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Cô mix giày và to son đỏ ton sur ton với trang phục.