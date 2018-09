Dàn mỹ nhân hội ngộ tại họp báo Hoa hậu Hoàn vũ

Á hậu Việt Nam 2010 Hoàng My diện phong cách gợi cảm, trẻ trung. Cô từng đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Năm nay, Hoàng My sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc đối ngoại của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tại họp báo, Hoàng My rất xúc động khi chia sẻ, cô là người đẹp được đào tạo theo tiêu chuẩn cao nhất trong số các người đẹp Việt 'đem chuông đi đánh xứ người'.