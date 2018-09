Dàn diễn viên trẻ, đẹp của phim 'Tình khúc Bạch Dương'

Lên sóng cuối tháng 1/2018, phim truyền hình Tình khúc Bạch Dương gây chú ý khi tái hiện cuộc sống của các sinh viên Việt Nam tại Nga những năm cuối thập niên 1980. Phim quy tụ nhiều diễn viên trẻ, đẹp như Bình An, Huỳnh Anh, Nhã Phương... Trong phim này, Bình An vào vai Quang thời trẻ với biệt danh 'Kỵ sĩ Bắc cực'. Những năm tháng tuổi trẻ, Quang có tình yêu đẹp với Vân (Hồng Loan đóng). Để vào vai này, Bình An đã cùng đoàn làm phim rong ruổi khắp nước Nga và một số quốc gia tại châu Âu.