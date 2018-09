Dàn diễn viên 'Người phán xử' thay đổi chóng mặt so với thuở mới vào nghề

Thúy An đảm nhận vai Hương 'Phố' - bồ mới của Phan Hải trong phim 'Người phán xử'. So với thuở mới vào nghề, nhan sắc của nữ diễn đã thay đổi rất nhiều. Từ gương mặt bầu bĩnh và mái tóc dài, Thúy An trở nên cá tính với tóc tém nhuộm bạch kim, phụ kiện to bản và gương mặt được trang diểm sắc sảo. Thúy An chia sẻ, cô từng đóng nhiều phim nhưng chỉ đến khi tham gia 'Người phán xử', cô mới được khán giả chú ý.