Dàn diễn viên 'Cô gái xấu xí' ngày ấy - bây giờ

Sau khi 'Cô gái xấu xí' lên sóng, Ngọc Hiệp gần như biến mất khỏi màn ảnh để tập trung cho công việc giảng dạy và vun vén gia đình.

Cô gái xấu xí là một trong những bộ phim sitcom đầu tiên được trình chiếu tại Việt Nam vào 2008. Phim xoay quanh Huyền Diệu (NSƯT Ngọc Hiệp đóng) - một cô gái hạn chế về nhan sắc nhưng rất thông minh, tài giỏi, và biết vươn lên trong công việc. Phim dài 176 tập, được chiếu hàng ngày trên VTV, góp phần làm nên tên tuổi của dàn diễn viên: NSƯT Ngọc Hiệp, Chi Bảo, Lan Phương, Phi Thanh Vân và Bình Minh.

Poster phim 'Cô gái xấu xí'.

NSƯT Ngọc Hiệp

Trong phim, NSƯT Ngọc Hiệp vào vai 'cô gái xấu xí' Huyền Diệu. Sau khi được tuyển vào một công ty thời trang SBBT, Huyền Diệu dần dần chứng minh năng lực, được giám đốc An Đông (Chi Bảo đóng) trọng dụng và cứu công ty thoát khỏi nhiều tình huống hiểm nghèo. Tại công ty này, Huyền Diệu bị Mai Lan (Lan Phương đóng), Phương Trinh (Phi Thanh Vân đóng) săm soi, gây khó dễ. Từ việc giả vờ yêu để lấy lòng Huyền Diệu, An Đông đã có tình cảm thực sự với 'cô gái xấu xí'. Việc này đẩy cả hai đến tình huống trớ trêu. Sau khi gặp biến cố tình cảm với An Đông, Huyền Diệu lột xác về ngoại hình và trở nên xinh đẹp, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Thời điểm Cô gái xấu xí lên sóng, NSƯT Ngọc Hiệp đã 43 tuổi và sở hữu sự nghiệp tương đối thành công. Trước đó, dù không sở hữu gia tài phim đồ sộ, cô vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả qua các phim Dấu ấn của quỷ, Chuyện tình của biển, Tây Sơn hiệp khách, Những nẻo đường phù sa... Ngoài ra, cô còn là diễn viên Việt Nam đầu tiên được tham gia dự án điện ảnh Vùng trời mơ ước hợp tác cùng Nhật Bản. Hầu hết các vai diễn của cô đều là phụ nữ nghèo khổ, chịu thương chịu khó, có cá tính mạnh mẽ và biết vượt lên số phận.

NSƯT Ngọc Hiệp và ông xã.

Việc tham gia Cô gái xấu xí không chỉ giúp Ngọc Hiệp hâm nóng tên tuổi với khán giả truyền hình mà còn trao cho cơ hội diễn một loại hình nhân vật khác hoàn toàn những vai diễn cô từng đóng. Sau phim này, Ngọc Hiệp lại âm thầm rút lui khỏi màn ảnh. Cô hạn chế các dự án phim để chuyên tâm cho công việc quản lý tại Hãng phim Việt, giảng dạy và làm đạo diễn sân khấu. Từ năm 2008 đến nay, cô chỉ tham gia một vài phim như Đoạt hồn (2014) và Đảo của dân ngụ cư (2017).

Ngọc Hiệp hiện có sự nghiệp vững chắc và gia đình hạnh phúc bên ông xã và con gái. Ông xã của nữ diễn viên là nghệ sĩ kịch câm Nguyễn Thành Danh, hơn cô 12 tuổi và từng là thầy giáo của cô khi còn học tại trường Sân khấu - Điện ảnh. Ngoài cống hiến cho công việc và vun vén gia đình, nữ diễn viên Cô gái xấu xí dành nhiều thời gian đi du lịch và thường xuyên đăng ảnh các chuyến đi trên trang cá nhân.

Chi Bảo

Diễn viên Chi Bảo vào vai An Đông - chàng tổng giám đốc điển trai, nhiều tham vọng trong phim Cô gái xấu xí. Vì muốn được ngồi vào vị trí tổng giám đốc SBBT, An Đông đã đồng ý đính hôn với Mai Lan (Lan Phương đóng). An Đông cũng lừa dối tình cảm của Huyền Diệu vì tham vọng nhưng rồi anh nhận ra, mình đã thực sự đem lòng yêu 'cô gái xấu xí'.

Diễn viên Chi Bảo.

Khi vào vai An Đông trong Cô gái xấu xí, Chi Bảo đã là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất ở khu vực phía Nam với vô số vai diễn thành công trong các phim Đồng tiền xương máu, Những đứa con thành phố, Người đàn bà yếu đuối, Lục Vân Tiên... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Chi Bảo còn thành công với công việc kinh doanh và dành nhiều tâm huyết cho quỹ từ hiện Hiểu về trái tim thành lập từ năm 2006. Về cuộc sống riêng, thời điểm đó, anh có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Hồng Loan và con trai Gia Cát. Trước đó, nam diễn viên từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân với người vợ đầu tiên từ năm 1996.

Từ năm 2008 đến nay, Chi Bảo góp mặt trong một số phim như Đại gia đình, Anh em nhà bác sĩ, Váy hồng tầng 24, Những ngọn nến trong đêm, Thảm đỏ... Hiện tại, Chi Bảo hạn chế nhận lời mời tham gia các dự án điện ảnh để dành thời gian vào công việc kinh doanh và công tác thiện nguyện. Những năm gần đây, có nhiều lời đồn cho rằng Chi Bảo và bà xã đã "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, nam diễn viên luôn im lặng về chuyện này.

Lan Phương

Trong phim Cô gái xấu xí, Lan Phương vào vai Mai Lan - vợ chưa cưới của An Đông. Mai Lan được miêu tả là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi nhưng ghen tuông mù quáng, luôn nổi điên và sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào để xử lý các cô gái có ý định lại gần An Đông.

Trước khi tham gia Cô gái xấu xí, Lan Phương là một gương mặt mới và chưa thực sự gây nhiều dấu ấn cả trên sân khấu kịch lẫn phim truyền hình. Sau khi phim lên sóng, tên tuổi nữ diễn viên được nhiều người chú ý. Từ đó, cô thường xuyên xuất hiện trong hàng loạt phim cả truyền hình lẫn điện ảnh như: Những thiên thần áo trắng, Tình cha, Những đứa con biệt động Sài Gòn, Hoa hồng không dành cho em, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Cô dâu đại chiến, Già gân, mỹ nhân và găng tơ... Ngoài ra, Lan Phương còn góp mặt trong hàng chục vở kịch được công chiếu ở các sân khấu tại TP HCM. Thời gian gần đây, người đẹp còn thử sức trong vai trò đạo diễn sân khấu.

Diễn viên Lan Phương.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Lan Phương tích cực tham gia các chương trình trao đổi văn hóa với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Lan Phương hiện là đại sứ du lịch của thành phố Munakata - Nhật Bản. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong nhiều dự án cộng đồng và làm sứ giả thiện chí của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam.

Lan Phương nổi tiếng trong showbiz là người đẹp yêu nhiều và nhanh chóng tìm được người yêu mới sau khi chia tay. Tuy nhiên, từ sau đổ vỡ với bạn trai người Đức từ đầu năm 2015, nữ diễn viên chưa công khai người yêu mới và cũng hạn chế nhắc đến chuyện tình cảm trên truyền thông.

Phi Thanh Vân

Phi Thanh Vân vào vai Phương Trinh - bạn của Mai Lan. Phương Trinh sở hữu thân hình gợi cảm và làn da nâu nóng bỏng. Tuy có sở hữu vẻ ngoài điệu đà, bóng bẩy và thường xuyên lên mặt với người khác nhưng Phương Trinh lại lâm vào khốn cùng, cảnh nợ nần chồng chất vì mua sắm vô độ, ăn tiêu phung phí. Vì vậy, cô đồng ý lời đề nghị trở thành trợ lý tại công ty thời trang để giúp Mai Lan theo dõi nhất nhất cử nhất động của An Đông.

Phương Trinh trong Cô gái xấu xí là vai diễn đầu tiên, ghi dấu bước chân lấn sân điện ảnh của Phi Thanh Vân. Trước đó, cô chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thời trang và được nhiều người biết đến với biệt danh 'người đẹp dao kéo' vì công khai chuyện nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình như mong muốn. Sau khi Cô gái xấu xí lên sóng, Phi Thanh Vân càng trở nên nổi tiếng trong showbiz Việt.

Diễn viên Phi Thanh Vân.

Từ khi Cô gái xấu xí lên sóng đến nay, Phi Thanh Vân có nhiều thay đổi cả về công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Sự thành công của bộ phim giúp "chân dài" tự tin chuyển hướng sang hoạt động chính trong lĩnh vực phim ảnh thay vì làm mẫu. Phi Thanh Vân có cơ hội góp mặt trong nhiều phim như: Những thiên thần áo trắng, Kính thưa Osin, Thẩm mỹ viện, Cô dâu đại chiến, Long Ruồi,... Cuộc sống cá nhân của cô cũng có nhiều thay đổi khi chia tay người chồng đầu tiên vào năm 2012 sau 4 năm mặn nồng. Đến năm 2014, Phi Thanh Vân nên duyên với chồng trẻ Bảo Duy và sinh con trai đầu lòng Tấn Đức vào đầu năm 2016. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai của cô chỉ kéo dài chưa đầy 3 năm. Những lời đấu tố liên tục giữa Phi Thanh Vân và Bảo Duy đã khiến vụ ly hôn của họ trở thành một trong những đề tài ồn ào nhất showbiz Việt đầu năm 2017. Hiện tại, chồng cũ đã tìm thấy hạnh phúc mới còn Phi Thanh Vân có cuộc sống bình yên bên con trai Tấn Đức. Cô vừa thực hiện nhiều cuộc đại phẫu để lột xác về ngoại hình. Thời gian gần đây, nữ diễn viên thường xuyên diện trang phục bó sát, ngắn cũn để khoe tối đa thân hình vừa "dao kéo" với vòng ba lên tới 104cm.

Bình Minh

Bình Minh góp mặt trong Cô gái xấu xí với vai Tiến Mạnh - phó tổng giám đốc của SBBT và cũng là bạn thân nhất của An Đông. Tiến Mạnh chính là người bao che, tiếp tay và tư vấn cho An Đông trong mọi chuyện. Anh nổi tiếng trong công ty là một người đàn ông điển trai, đào hoa, sát gái.

Bình Minh bên bà xã và 2 con gái.

Thời điểm tham gia Cô gái xấu xí, Bình Minh đã là một trong những người mẫu nam nổi tiếng nhất làng thời trang Việt Nam những năm 2000 và bén duyên điện ảnh với nhiều vai diễn như: 39 độ yêu, Công ty thời trang, Vũ điệu Tử Thần, Đi về phía Mặt Trời , Nhà có 3 chị em , Chuyện tình công ty quảng cáo... Sau khi phim lên sóng, anh càng tích cực chuyển hướng hoạt động từ thời trang sang điện ảnh.

Đầu năm 2008, khi phim Cô gái xấu xí mới lên sóng, Bình Minh làm đám cưới với bà xã Anh Thơ. Hiện tại, anh đã làm bố của hai cô con gái An Nhiên (7 tuổi) và An Như (5 tuổi). Nam diễn viên thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình trên truyền thông cũng như trang cá nhân. Không chỉ có gia đình hạnh phúc, Bình Minh hiện còn rất thành công với công việc MC và kinh doanh.