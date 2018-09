Dàn ca sĩ sexy làm 'bùng nổ' đêm mở màn The Remix

Team của ca sĩ Pha Lê mở màn chương trình với liên khúc 'Let it go - Nóng - Chuyện nhỏ'. Pha Lê hóa thân thành nữ hoàng băng giá với chiếc váy có đuôi dài hàng chục mét, rồi trở nên sexy với váy hoa ngắn. Nguyễn Hải Phong thích mở màn nhẹ nhàng của đội này (xem video).