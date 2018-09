Đàm Vĩnh Hưng đón Giáng sinh cùng fan trên du thuyền triệu đô

Dạ tiệc âm nhạc trên sông "Dining With The Stars" với chủ đề "Dạ khúc đêm đông" do Kim Production tổ chức. Du thuyền sẽ khởi hành từ Cảng Sài Gòn (quận 4) qua cầu Thủ Thiêm (quận 2), bắt đầu từ 18h30 đến 22h. Đây cũng là ý tưởng của giám đốc sáng tạo Lâm Thành Kim, người luôn sát cánh bên Đàm Vĩnh Hưng trong các dự án âm nhạc gần đây. Anh cũng là người đứng sau sự thành công và lan tỏa mạnh mẽ với 35 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt yêu thích, chia sẻ của MV Sống xa anh chẳng dễ dàng của Bảo Anh được phát hành cách đây không lâu. Khán giả có thể mua vé tại Kim Production - 27B, Nguyễn Thông, quận 3, TP HCM. Hotline: 090 7777 550.