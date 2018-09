Đàm Vĩnh Hưng 'biến' họp báo thành buổi cổ vũ tuyển U23 Việt Nam

Mr. Đàm giới thiệu đêm nhạc sắp diễn ra một cách ngắn gọn rồi cùng mọi người hò hét cổ vũ các cầu thủ Việt.

Đàm Vĩnh Hưng tổ chức họp báo giới thiệu đêm nhạc vào chiều tối 23/1 tại du thuyền sang trọng trên sông Sài Gòn. Sự kiện diễn ra rất nhanh chóng. Mr. Đàm chỉ chia sẻ đôi chút về chương trình, sau đó rủ diễn viên La Quốc Hùng và MC Thanh Thanh Huyền xem trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng đã hò hét, bình luận như một fan cuồng, mang đến không khí sôi nổi cho toàn bộ khán phòng và tạo ra cuộc họp báo âm nhạc khác lạ. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Mr. Đàm còn hào hứng rủ mọi người cùng mình "đi bão". "Tôi là ca sĩ duy nhất 3 lần có chương trình biểu diễn trên du thuyền triệu đô. Lần này giới thiệu đêm nhạc xuân lại tình cờ trùng thời điểm chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, vậy là tôi 'dư lửa' để chơi hết mình trong dịp Tết sắp tới rồi”.

Đàm Vĩnh Hưng sẽ có hai đêm nhạc đặc biệt trong dịp Tết, cùng Lệ Quyên - Lê Hiếu (mùng 3), Hồng Ngọc (mùng 4) với chủ đề Mùa vàng son. Đây cũng là lần tái ngộ của Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc sau Diamond show hơn một năm trước và cũng là lần giọng ca Mắt nai chachacha trở lại quê nhau sau một thời gian chủ yếu ca hát tại Mỹ. Trong khi đó, Lê Hiếu và Lệ Quyên cũng đã khá lâu mới tái hợp.

Hai đêm nhạc của Mr. Đàm do giám đốc sáng tạo Lâm Thành Kim thực hiện.

Giữa không gian kiến trúc cổ điển châu Âu vàng rực, hàng trăm khán giả VIP sẽ được thưởng thức những ca khúc hit, các bản nhạc xuân nổi tiếng như: Nắng có còn xuân, Hơi thở mùa xuân, Điệp khúc mùa xuân, Xuân yêu thương, Anh cho em mùa xuân… được khoác "chiếc áo mới' với lối hòa âm phối khí hiện đại. Toàn bộ du thuyền được phủ một một màu vàng rực rỡ kết hợp hệ thống ánh sáng tạo nên khung cảnh lung linh đúng chuẩn một buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu. Đặc biệt, buổi dạ tiệc sẽ được phuc vụ bởi giám đốc sáng tạo ẩm thực 5 sao người Đức Dirk Schroeter.

Đêm vàng son nằm trong chuỗi chương trình Dining with the stars do giám đốc sáng tạo Lâm Thành Kim khởi xướng và thực hiện.