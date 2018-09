Đám hỏi mộc mạc ở Quảng Bình của Lê Thúy

Do đường sá xa xôi nên Khải An cùng nhà trai từ TP HCM đã ra Quảng Bình trước ngày đám hỏi vài hôm và lưu trú tại khách sạn ở Đồng Hới, Quảng Bình. Vị hôn phu của Lê Thúy rất chu đáo, anh chạy ra chạy vào nhà gái liên tục để phụ giúp việc chuẩn bị những thứ cần thiết. Bàn thờ nhà gái cũng được Khải An góp công chăm chút cho trang trọng, đẹp mắt.