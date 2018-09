Đại gia Đức An: 'Giờ mới tin là Thúy còn yêu anh rất nhiều'

Chồng người mẫu Phan Như Thảo khuyên vợ cũ nên 'tập trung yêu chồng mới và quên anh đi'.

Sau nhiều status trách móc của Ngọc Thúy trong thời gian gần đây, hôm qua (27/9), đại gia Đức An đã viết status phản hồi trên trang cá nhân. Anh xin lỗi người vợ hiện tại - người mẫu Phan Như Thảo, khi đề cập đến vợ cũ.

"Còn yêu thì còn ghen, còn hận. Anh khó tin khi nhiều người đã nói câu này và cho anh biết lý do tại sao Thuý luôn theo dõi từng bước anh đi, anh quen ai và làm những gì. Ngoài cái lý do tiền thì Thúy thật ra không thiếu với số tiền cung cấp mỗi tháng của anh. 'Thúy còn yêu anh nên theo dõi cuộc sống của anh hàng ngày đó anh'. Anh bây giờ mới tin là Thúy còn yêu anh rất nhiều. Anh thành thật xin lỗi vợ anh Phan Như Thảo", đại gia Đức An chia sẻ.

Đại gia Đức An viết status 'mỉa mai' vợ cũ Ngọc Thúy còn yêu anh nên mới theo dõi cuộc sống hàng ngày của anh.

Anh cũng gửi lời đến vợ cũ và hy vọng cuộc hôn nhân mới của cô với luật sư Trường sẽ giúp cô xóa hết hận thù, 'có nghĩa là hết yêu anh' và tìm được hạnh phúc. "Em hãy bỏ thì giờ xây dựng tình yêu chồng em dành cho em. Em hãy tập yêu chồng mới và hãy quên anh đi, quên anh đi em, quên anh đi em nhé. Trong lòng anh giờ chỉ có Phan Như Thảo, bồ câu, boba và heo sữa. Anh cũng mong em sẽ như anh là dành trọn tình yêu cho chồng và con em".

Vị đại gia đang rất hạnh phúc bên vợ mới.

Một người bạn nói với đại gia Đức An rằng, Ngọc Thúy "ưu ái cho anh riêng hẳn một folder trên màn hình chính, để bất cứ khi nào em nhớ anh nhấn chuột là ra ngay. Anh cảm động rơi nước mắt".

Cách đây không lâu, Ngọc Thúy liên tiếp đăng status 'đá xéo' đại gia Đức An chỉ lo giữ tài sản mà không có trách nhiệm làm cha với các con. Cô tuyên bố sắp về Việt Nam để tiếp tục theo vụ kiện tranh chấp tài sản với anh.

Yên Yên