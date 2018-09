'Đả nữ' Ngô Thanh Vân đằm thắm trong phim 'Cô Ba Sài Gòn'

Nhà sản xuất hé lộ tạo hình nhân vật do Ngô Thanh Vân thể hiện trong phim.

Teaser 1 phim 'Cô Ba Sài Gòn'

Nhà sản xuất phim Cô Ba Sài Gòn vừa ra mắt hình ảnh của nhân vật Thanh Mai - truyền nhân thứ 9 của nhà may Thanh Nữ. Tuyến nhân vật này được chính nhà sản xuất bộ phim là Ngô Thanh Vân đảm nhiệm. Vốn quen thuộc với hình ảnh mạnh mẽ, “đả nữ” gây bất ngờ với tạo hình dịu dàng và hoài cổ trong tà áo dài bên cạnh bàn may thời xưa. Để hoàn thành trọn vẹn và chân thật vai diễn, “đả nữ” đã dành hơn 3 tháng để học cách may một tà áo dài hoàn chỉnh.

Tạo hình nhân vật của Ngô Thanh Vân trong phim.

Phim cũng chính thức tung teaser đầu tiên. Trên nền ca khúc Biển tình của nhạc sĩ Lam Phương cùng sự thể hiện của ca sĩ Thanh Tuyền, từng khung ảnh trong teaser đều mang đậm chất Sài Gòn xưa.

Cô Ba Sài Gòn là bộ phim điện ảnh khai thác chủ đề Sài Gòn xưa và tôn vinh chiếc áo dài truyền thống Việt Nam. Ngô Thanh Vân cho biết, cô quyết tâm theo đuổi con đường quảng bá những giá trị văn hoá nghệ thuật bằng những kịch bản gốc và cốt truyện từ Việt Nam.

Bộ phim dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay với sự tham gia của dàn diễn viên gồm NSND Hồng Vân, Diễm My, Ngô Thanh Vân, Lan Ngọc, Diễm My 9X, S.T, Oanh Kiều...