Cựu thủ lĩnh Westlife tới Việt Nam biểu diễn

Ca sĩ Shane Filan sẽ tái ngộ fan Việt trong đêm diễn duy nhất vào tối 16/9, tại TP HCM.

Shane Filan lần đầu đến Việt Nam biểu diễn trong tour Gravity cùng các thành viên ban nhạc Westlife vào tháng 10/2011 tại Hà Nội. Lần này cựu thủ lĩnh của ban nhạc lừng danh trở lại dải đất hình chữ S trong vai trò nghệ sĩ solo.

Đêm nhạc You and me tour live in Saigon, nằm trong chùm tour Shane Filan you and me. Đây là tour diễn riêng của cựu thủ lĩnh Westlife sau khi tách nhóm, bắt đầu sự nghiệp riêng. Việt Nam là điểm dừng chân thứ 2 tại châu Á của Shane trong quá trình thực hiện tour diễn này.

Ca sĩ Shane Filan.

You and me cũng là tên album solo đầu tay Shane Filan ra mắt công chúng vào tháng 11/2013. Các ca khúc trong album nhanh chóng trở thành hit như: Everything to me, About you và gần đây nhất là Knee deep in my heart. Thành công ngoài mong đợi của album và sự ủng hộ cuồng nhiệt của fan trên khắp thế giới đã giúp giọng ca chính của Westlife quyết định đặt dấu ấn cho sự nghiệp solo bằng tour diễn riêng.

Nam ca sĩ 34 tuổi chia sẻ: "You and me là album có ý nghĩa rất đặc biệt với bản thân tôi nói chung và sự nghiệp solo của tôi nói riêng. Thật tuyệt khi một lần nữa tôi lại được đứng trên sân khấu Việt Nam và cháy hết mình cùng khán giả qua những ca khúc này".

Nam ca sĩ hứa hẹn đem đến một buổi biểu diễn thân mật, ấm cúng và hết mình cùng người hâm mộ Việt Nam. Ngoài buổi diễn, Shane còn dành thời gian gặp gỡ các fan tại TP HCM.

Giá vé xem đêm diễn You and me tour live in Saigon và giao lưu với Shane Filan từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng.

Shane Filan sinh ngày 5/7/1979. Anh là em út trong một gia đình có 7 người con ở thị trấn nhỏ Sligo thuộc vùng Tây Bắc Ireland. Shane là fan hâm mộ của Michael Jackson và huyền thoại này cũng chính là nguồn cảm hứng cho sự nghiệp âm nhạc của anh. Trước khi trở thành giọng ca chính của Westlife, Shane từng có thời gian tham gia nhóm nhạc I.O.U. Ngoài khả năng ca hát và viết ca khúc, Shane cũng là tay chơi golf khá cừ và rất thích cưỡi ngựa.

Hương Giang