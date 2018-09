Cựu thủ lĩnh Westlife được fan Việt tặng quà xinh xắn

Shane Filan ăn mặc gọn gàng, giản dị trong đêm nhạc 'You and me tour live in Saigon 2014'. Đây là tour diễn thứ hai của cựu thành viên Westlife trong hành trình vòng quanh các nước châu Á, với điểm khởi đầu là Jakarta, Indonesia. Tour diễn đánh dấu sự nghiệp solo của Shane Filan sau khi tách nhóm vào năm 2011. Nam ca sĩ mở màn đêm nhạc với ca khúc 'When I meet you' khiến cả khán phòng như vỡ òa trong tiếng reo hò, vỗ tay đầy phấn khích của khán giả.