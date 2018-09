Cường Seven và MLee tuyên bố chia tay sau 4 năm mặn nồng

Cặp đôi cùng đưa ra lời thông báo đã 'đường ai nấy đi' trên trang cá nhân.

Cách đây ít giờ, Cường Seven và MLee đồng loạt viết status tuyên bố việc cả hai đã không còn chung bước do tình cảm ngày một xa cách. Giọng ca Beautiful Girl thông báo một cách ngắn gọn trên tài khoản Facebook: "Chúng tôi đã có thời gian nói chuyện nghiêm túc với nhau và từ giờ trở đi chúng tôi sẽ trở thành bạn bè". Ít phút sau đó, MLee cũng đăng tải dòng tâm sự dài về lý do cô và Cường Seven quyết định chấm dứt tình cảm.

Sau gần 4 năm yêu nhau, Cường Seven và MLee tuyên bố chia tay do khoảng cách của hai người ngày càng xa.

'Bông hồng lai' MLee chia sẻ rằng, sau thời gian suy nghĩ, cô mới đủ bình tĩnh và thoải mái để thông báo với mọi người về chuyện cá nhân. Cô buồn bã viết: "Để đưa ra quyết định này đối với cả hai không dễ dàng gì. Trong gần 4 năm yêu nhau, vui có, buồn có, hạnh phúc có, bất đồng quan điểm có. Cả hai cũng đã cố gắng vì nhau rất nhiều, nhưng có lẽ càng lớn suy nghĩ hai người càng khác nhau, những mong muốn, những cảm xúc cũng thay đổi nhiều và đến hôm nay thì cả hai cảm thấy không tìm được tiếng nói chung nữa. Đã có lúc MLee và anh Cường ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc về cuộc sống, tương lai, những chuyện xung quanh hai đứa, trao đổi về những bất đồng quan điểm để có thể tìn ra điểm chung, tiếp tục đi tiếp với nhau, bên cạnh yêu thương chăm sóc nhau vì khoảng thời gian 4 năm yêu nhau không quá lâu dài nhưng cũng không phải là ngắn ngủi gì. Và hai đứa cũng rất quý, rất trân trọng khoảng thời gian bên nhau ấy. Nhưng dường như khoảng cách giữa hai người bây giờ xa quá và sự khác nhau cũng quá lớn, nên cả hai quyết định dừng lại, cho nhau lối đi riêng có lẽ là sẽ tốt hơn cho cả hai".

MLee thừa nhận, việc chia tay đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cô và Cường Seven bởi sau gần 4 năm gắn bó, cả hai đã là một phần trong cuộc sống của nhau. Cũng vì điều này, cô mong giới truyền thông sẽ không phỏng vấn cô về chuyện riêng tư. Bản thân cô không muốn công khai tin chia tay trên mạng xã hội, nhưng vì chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống riêng của cô và Cường Seven nên cuối cùng cô đã quyết định chia sẻ.

MLee thừa nhận chuyện đổ vỡ đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý và cuộc sống của cô.

Nữ ca sĩ cũng gửi lời cám ơn đến gia đình Cường Seven đã yêu thương cô như con gái trong nhà. "Nhưng hôm nay bọn con đã không làm tròn nhiệm vụ và không còn có thể bước bên cạnh nhau trên con đường sắp tới. Con xin lỗi gia đình. Những tình cảm, những lời dạy dỗ của gia đình con luôn nhớ và biết ơn. Mong một ngày con sẽ có thể báo đáp".

Cuối cùng, MLee gửi lời nhắn đến bạn trai cũ: "Mong con đường sắp tới của anh sẽ có nhiều niềm vui, mong anh sẽ luôn hạnh phúc, con đường sự nghiệp sẽ rộng mở và anh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn, xứng đáng với công sức anh đã bỏ ra. Cảm ơn anh vì khoảng thời gian 4 năm yêu nhau".

Cường Seven và MLee nảy sinh tình cảm từ khi nam ca sĩ chuyển vào Sài Gòn hoạt động nghệ thuật. Sau gần một năm ở bên nhau, cả hai mới thừa nhận mối quan hệ trên mặt báo. Suốt thời gian dài gắn bó, cặp đôi thường xuất hiện tình tứ tại các sự kiện và đồng hành với nhau trong những dự án nghệ thuật. Cường Seven từng tâm sự rằng, MLee có vẻ ngoài cá tính nhưng ẩn sâu bên trong lại là một cô gái tình cảm, chu đáo và nấu ăn ngon. Trước khi có mối tình 4 năm với MLee, Cường Seven cũng có thời gian dài yêu Chi Pu.