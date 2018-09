Cường Seven và Mlee kỷ niệm 1 năm yêu nhau

Từ khi công khai chuyện tình cảm, Cường Seven và Mlee nhận được sự ủng hộ của bạn bè và đông đảo người hâm mộ. Không chỉ đẹp đôi về ngoại hình, cả hai còn tích cực tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật để khẳng định bản thân. Trong dịp kỷ niệm tròn 1 năm yêu nhau, Cường Seven đã quyết định quay MV ca khúc mới 'Khi bên em' để tặng cho Mlee. Sản phẩm do nam ca sĩ lên ý tưởng, đạo diễn và biên tập.