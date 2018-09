Cường Seven, Ngọc Anh đón Tết bên gia đình

Cặp diễn viên của phim 'Lôi báo' chia sẻ mong muốn sum họp với người thân, bạn bè sau một năm dài bận rộn công việc.

Cường Seven vừa trải qua một năm 2017 bận rộn và tạo ấn tượng với khán giả khi đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh hành động, giả tưởng của Victor Vũ - Lôi báo. Vì vậy, dịp Tết Nguyên đán này, anh cho biết sẽ dành trọn thời gian bên gia đình. Ngoài ra, tự nhận mình là người luôn sẵn sàng cho mọi cuộc chơi, nam ca sĩ kiêm diễn viên điển trai cũng chuẩn bị nhiều kế hoạch tụ họp cùng bạn bè. "Tết năm nào, tôi cũng tụ tập các anh em để tận hưởng bữa tiệc sôi động. Tôi thích khởi đầu năm mới với những chiến hữu thân thiết", Cường tiết lộ.

Cường Seven sẽ dành trọn thời gian nghỉ Tết cho gia đình, bạn bè.

Ngoài ra, Cường Seven bật mí: "Sau khi Lôi báo ra mắt, tôi quay trở lại với các sản phẩm âm nhạc và muốn đánh mạnh vào những ca khúc do bản thân sáng tác, lựa chọn thêm sản phẩm từ các nhạc sĩ phù hợp với chất giọng và phong cách của mình. Đặc biệt, tôi cũng sẽ bắt đầu một vài dự án kinh doanh nho nhỏ để thử sức mình. Tôi hy vọng sẽ đạt được các mục tiêu năm mới hoàn hảo!".

Bên cạnh đó, sau khi thử sức với nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, vũ công, sắp tới Cường Seven còn làm producer. Anh cho biết đây là thử thách mới đặt ra cho bản thân, tạo động lực để tiếp tục dấn thân trải nghiệm và không ngủ quên trên chiến thắng.

Nam ca sĩ sẽ đãi các "chiến hữu" của mình một bữa nhậu tưng bừng với bia Heinken.

Giống Cường Seven, Vũ Ngọc Anh - người đẹp từng lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012 cũng sẽ dành thời gian ở bên gia đình trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Cô chia sẻ: "Do tính chất công việc của người làm nghệ thuật là giờ giấc không cố định và thường xuyên phải xa nhà, tôi luôn cảm thấy tiếc nuối vì không được gần gũi bố mẹ nhiều. Đặc biệt, 2017 là một năm bận rộn với tôi, do đó, Tết là dịp để về nhà, cùng gia đình thân yêu vui vẻ, sum vầy đón năm mới. Tôi cảm thấy Tết hoàn hảo là được ở bên những người thân yêu nhất".

Ngọc Anh cho biết thêm: "Tôi đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng cho những dự án cá nhân năm 2018. Tuy nhiên, tôi xin tạm giữ làm bí mật cho riêng mình. Tôi vẫn sẽ dốc hết đam mê vào nghệ thuật và mong muốn cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm đặc sắc hơn gửi tới người hâm mộ".

Với Vũ Ngọc Anh, Tết hoàn hảo là được ở bên gia đình.

Vũ Ngọc Anh sinh năm 1990, từng đạt giải Người đẹp Áo dài và lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012, được khán giả biết đến nhờ gương mặt khả ái và phong cách gợi cảm. Năm 2015, người đẹp lấn sân sang điện ảnh với vai diễn đầu tiên trong bộ phim Quyên của đạo diễn Quang Bình. Năm 2017 vừa qua, Ngọc Anh cùng Cường Seven, Nhã Phương... góp mặt trong phim điện ảnh Lôi báo của đạo diễn Victor Vũ. Cô gây ấn tượng khi vào vai nữ bác sĩ Tuệ xinh đẹp, sắc sảo và vướng vào mối tình tay ba với Cường Seven - Nhã Phương.

Thu Ngân