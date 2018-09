Cường Seven diễn tình cảm với bạn gái tin đồn

Mới đây, MLee chính thức hé lộ những hình ảnh hậu trường trong quá trình thực hiện MV 'I can do'. Trong MV, ngoài sự xuất hiện của nhiều bạn diễn, còn có Cường Seven. Thời gian qua, Cường Seven và MLee dính tin đồn yêu nhau. Hơn một năm trước, khi Cường Seven mới chia tay Chi Pu, anh liên tục xuất hiện bên cạnh MLee.