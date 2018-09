Cường Đôla bất ngờ cầu hôn Hà Hồ

Doanh nhân Cường Đôla thể hiện tình cảm và những lời yêu thương chân thành trên trang cá nhân của ca sĩ.

Cách đây ít giờ, doanh nhân Quốc Cường (Cường Đôla) bất ngờ cầu hôn với ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên facebook. Dòng chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo khán giả hâm mộ. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, đã có hơn 20.000 like và 1.000 comment.

Với những lời chia sẻ chân thành, Cường Đôla bày tỏ niềm hạnh phúc khi cả hai đã dành tình yêu và gắn bó bên nhau trong suốt 7 năm qua, dù họ gặp phải rất nhiều khó khăn, biến cố. Anh nhấn mạnh: "Biết bao nhiêu là niềm vui, hạnh phúc, thử thách cũng nhiều. Vậy mà tình yêu của chúng ta đã vượt qua được hết".

Những dòng chia sẻ xúc động được Cường Đôla bất ngờ đăng tải trên facebook của bà xã. Ảnh chụp màn hình.

Trong cảm xúc dâng trào ấy, Cường Đô la khiến khán giả xúc động khi gửi lời cảm ơn bà xã đã luôn bên cạnh, cho anh sức mạnh và nghị lực để vượt qua được hết những biến cố cuộc đời. "Cảm ơn em thật nhiều vì anh không thể hoàn thiện nếu không có bóng dáng của em trong cuộc đời này", anh tặng lời yêu thương đến Hồ Ngọc Hà trong lúc ngắm nhìn hai mẹ con say giấc ngủ.

Cuối dòng chia sẻ của mình, Cường Đô la bất ngờ cầu hôn Hồ Ngọc Hà: "Anh yêu em. Will you marry me". Lời tỏ tình ngọt ngào này của Cường Đô la khiến khán giả càng thêm chờ mong đám cưới của họ trong tương lai gần sắp tới. Rất đông các fan đã gửi lời chúc mừng đến đôi tình nhân này.

Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La là một trong những cặp đôi đình đám của showbiz Việt hiện nay. Dù chưa chính thức kết hôn, họ vẫn chứng tỏ tình cảm hạnh phúc bên cạnh con trai Subeo kháu khỉnh.

Anh Tuấn